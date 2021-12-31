Попытка обсудить генплан Анапы с депутатами привела к избиению активистов

31 декабря 2021, 02:49

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Полиция начала проверку жалоб жителей Анапы на избиение во время потасовки у здания Горсовета, где депутаты принимали генплан города. Активисты сообщили, что их присутствие на совете было согласовано, однако охранники отказались пропустить их в здание.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря около 200 человек пришли на народный сход против изменений в генплане города. Из-за непогоды они решили перенести сход на следующий год. Когда люди стали расходиться, силовики задержали двух активистов, в отношении которых составили административные протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. 28 декабря депутаты горсовета Анапы утвердили изменения в генплане города. Горожанам не дали возможности высказать замечания к генплану, предположили некоторые пользователи Instagram.

15 ноября мэрия Анапы сообщила, что работа над генпланом города перешла в завершающую стадию. В то же время жители Анапы потребовали отменить результаты общественных обсуждений генплана. Практически все прибрежные районы попали в рекреационную зону, где запрещено жилищное строительство, на несколько тысяч участков наложено обременение и создана угроза изъятия земель, указали они.

Полиция Анапы 30 декабря начала проверку по жалобам о нанесении травм от двух горожан и нескольких казаков во время потасовки на улице Крымская, 99, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный отдела МВД по городу Анапа.

По версии полиции, казаки 28 декабря не пропустили желающих пройти на открытое заседание Горсовета Анапа, где принимался генеральный план. «Заявление поступило от двух жителей города и нескольких казаков по факту нанесения телесных повреждений друг другу», - рассказал дежурный.

Житель Анапы Антон Сосновских, который подал в полицию жалобу на избиение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что за несколько дней до заседания написал заявление с просьбой разрешить присутствовать на открытом заседании совета по согласованию с самими депутатами. Ему обещали, что его пропустят, однако при этом депутаты назвали неверную дату заседания, утверждает Сосновских. "Они говорили, что совет пройдет 23 декабря, но потом тайно перенесли его на 28 декабря. Активисты все равно узнали, когда его будут реально принимать, и пришли 28 декабря. Но тут нас встретили охранники и закрытые двери. Мы говорили от том, что наше присутствие согласовано, но нас никто не слушал", - рассказал он. По словам активиста, внезапно на людей напали, его повалили на землю "и стали бить руками и ногами по всем частям тела".

"Мы вызвали полицию, и только тогда они угомонились и разошлись, а я и еще один пострадавший написали заявление о побоях. Другому пострадавшему... поломали ногу», - сказал Сосновских.

По его словам, активисты сказали полицейским, что хотели бы поприсутствовать на заседании совета, но им было отказано. «Полицейские сказали, что это их не касается и в эти дела они вмешиваться не будут», - подчеркнул Сосновских.

Алексей Глимейдо, который также написал заявление в полицию по факту избиения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что тоже писал заявление на присутствие на совете, однако первая попытка открыть дверь и войти в здание, где проходило заседание совета, закончилась тем, что на него напали и повалили на землю. «Они окружили меня плотной стенкой, чтобы люди, которые снимают, не видели, что они (напавшие) со мной делают. Повалили на землю... Один из них схватил за ногу и вывернул мне ее, я почувствовал сильный хруст, у меня потемнело в глазах от боли. Не мог встать. Тогда меня просто скинули с лестницы. Я не мог становиться на ногу. Люди вызвали скорую и полицию. В скорой мне оказали на месте первую помощь - наложили жгут и сделали обезболивающий укол. После написания заявления я обратился в травмпункт. Там сделали рентген, сказали, что, возможно, придется делать операцию, если нога не срастется сама. Ходить без костылей я не могу. Сейчас в гипсе», - рассказал Глимейдо. В справке из городской больницы Анапы, копия которой есть в распоряжении "Кавказского узла", указано, что Глимейдо получил перелом.

Замглавы Анапы по вопросам гражданской обороны и защиты населения, взаимодействия с военнослужащими и казачеством, работы военно-учетного стола Валерий Плотников сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не участвовал в инциденте. «Даже если охранники, которые не пускали людей на заседание совета, были не правы, то надо было не пытаться войти в здание, а вызвать полицию, которая бы на месте разобралась кто прав», - считает он.

На YouTube-канале "Анапа Гражданская" 28 декабря опубликовано видео, на котором люди пытаются зайти в здание горсовета Анапы, в дверях стоит охранники, которые не пропускают их. Юрист Олег Янцен на видео сообщил, что у здания собрались порядка 25 человек.

«Люди хотели попасть на открытое заседание городского Совета, так как рассматривался вопрос, касающийся их лично», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что в желании людей не было ничего противозаконного, "тем более, что по договоренности с советом были написаны заявления от двух-трех представителей от народа, которых предполагалось пустить на заседание".

Однако словесная перепалка у дверей здания переросла в физическую, порядка человек двадцати сначала повалили на землю одного делегата от народа, а потом другого столкнули с лестницы и он скатился вниз, рассказал Янцен. "Заседание совета, пока была потасовка, прошло. Генплан был одобрен и принят большинством голосов", - отметил он.