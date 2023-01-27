27 января 2023, 16:16

Житель Нальчика осужден за публикацию в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нальчикский городской суд признал публикацию местного жителя в соцсети призывом к экстремизму и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Житель Нальчика Кудаев С.А. разместил в одной из социальных сетей тексты и иллюстрации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на УФСБ по Кабардино-Балкарии.

Решением Нальчикского городского суда подсудимый был признан виновным в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также на один год ему запрещено заниматься администрированием сайтов, электронных или информационно-коммуникационных сетей, проинформировала сегодня ГТРК "Кабардино-Балкария" со ссылкой на ведомство.

Часть 2 статьи 280 УК РФ предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти ле, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет лет.

"Кавказский узел" также писал, что Терский суд Кабардино-Балкарии признал местную жительницу виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях и назначил ей полтора года условного срока.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии осужден за оскорбление ветеранов", "Глава села Белая Речка внесен в список экстремистов", "Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 января 2023, 17:01

  • Апелляционный суд отказался освободить Бахтияра Гаджиева

    Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу активиста Бахтияра Гаджиева на продление срока его ареста. Гаджиев 19-е сутки продолжает голодовку, его состояние ухудшается с каждым днем, рассказал адвокат Фахраддин Мехтиев. Обмороки, который наблюдаются у Гаджиева в последние несколько дней, могут быть предвестниками необратимых изменений головного мозга, сообщил профессор Адиль Гейбуллла.

27 января 2023, 15:33

27 января 2023, 14:48

27 января 2023, 13:59

27 января 2023, 13:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи