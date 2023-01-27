Житель Нальчика осужден за публикацию в соцсети

27 января 2023, 16:16

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Нальчикский городской суд признал публикацию местного жителя в соцсети призывом к экстремизму и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Житель Нальчика Кудаев С.А. разместил в одной из социальных сетей тексты и иллюстрации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на УФСБ по Кабардино-Балкарии.

Решением Нальчикского городского суда подсудимый был признан виновным в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ) и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также на один год ему запрещено заниматься администрированием сайтов, электронных или информационно-коммуникационных сетей, проинформировала сегодня ГТРК "Кабардино-Балкария" со ссылкой на ведомство.

Часть 2 статьи 280 УК РФ предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти ле, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет лет.

"Кавказский узел" также писал, что Терский суд Кабардино-Балкарии признал местную жительницу виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях и назначил ей полтора года условного срока.

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