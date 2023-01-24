Кадыров отчитался об отправке группы добровольцев в зону военной операции

24 января 2023, 17:16

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Из аэропорта Грозного в зону военной операции отправилась новая группа добровольцев, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа, рапортовал Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 5 января Рамзан Кадыров заявил, что Российский университет спецназа, действующий в Гудермесе, подготовил свыше 9 тысяч бойцов для отправки на Украину. 16 января он отчитался об отправке очередной группы добровольцев, не назвав их число.

Как минимум дважды Кадыров сообщил об отправке очередных групп в декабре, еще один раз - 1 января, при этом число отправленных бойцов Кадыров не называл. 7 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения военной операции 300 бойцов ОМОН "Ахмат-1". Всего, как заявил Кадыров 11 января, в специальной военной операции на Украине приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов, в настоящее же время на передовой находится более девяти тысяч.

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения военной операции на Украине отправилась очередная группа добровольцев. "Все добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа <...> Кто-то обрёл, а кто-то значительно улучшил свои навыки по тактической стрельбе и другие востребованные в зоне боевых действий способности. Другими словами, бойцы полностью готовы к выполнению оперативных задач, написал сегодня Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале. Числа добровольцев он не назвал.

Глава Чечни сообщил, что проводить добровольцев приехали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов, начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов и заместитель министра внутренних дел – начальник полиции МВД по Чечне Аслан Ирасханов.

На построении присутствовали не менее нескольких десятков людей в военной форме, часть из них с закрытыми лицами, у части на форме - шевроны "Ахмат- сила", следует из видеоролика, который приложен к сообщению.

20 января Рамзан Кадыров заявил, что первая группа богословов завершила семидневную подготовку в российском университете спецназа, всего такой курс обучения планирует пройти около 300 имамов и кадиев со всей Чечни.

Власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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