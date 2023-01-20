Кадыров назвал число готовых отправиться на Украину богословов

20 января 2023, 16:40

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Первая группа богословов завершила семидневную подготовку в российском университете спецназа, всего такой курс обучения планируют пройти около 300 имамов и кадиев со всей Чечни, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел",12 января в муфтияте Чечни сообщили о том, что сотрудники Духовного управления мусульман Чечни, а также имамы республики проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, чтобы быть готовыми к отправке в зону проведения спецоперации. Военная подготовка сотрудников муфтията Чечни и богословов вписывается в кадыровскую политику милитаризации и вряд ли носит добровольный характер, однако вероятность участия представителей духовенства в реальных боях сомнительна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

15 ноября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом создавать воинские подразделения. Посредством этого призыва Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 12 декабря 2022 года стало известно, что члены ингушского братства баталхаджинцев в обмен на поддержку со стороны Рамзана Кадырова сформировали несколько отрядов для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и принимает участие в военной операции, подтвердил 13 декабря 2022 года глава Чечни.

Первая группа богословов, в состав которой вошел муфтий Чечни Салах Межиев, завершила подготовку в Российском университете спецназа (РУС), сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Инструкторы обучили их безопасному обращению с оружием, базовым навыкам тактико-огневой подготовки и оказания доврачебной медицинской помощи. Занятия проходили в течение 7 дней. Инструкторы РУС высоко оценили результаты представителей духовенства", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что "богословы готовы при первой же необходимости отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы внести свой посильный вклад в победу".

Подготовку в Российском университете спецназа планируют пройти "более 300 кадиев и имамов мечетей Чеченской Республики", заявил Кадыров.

"Богословы обучаются основам обращения с оружием, чтобы быть готовыми в любой момент отправиться на передовую зоны СВО", – сообщил 12 января муфтият Чечни на своей странице в Instagram*.

К публикации прикреплен видео ролик, на кадрах которого показан муфтий Чечни Салах Межиев и несколько десятков мужчин. Часть из них в гражданской одежде, часть в военной форме. У некоторых из них в руках автоматы, они проходят обучение стрельбе по мишеням. Также показаны кадры, на которых мужчины изучают оказание первой помощи пострадавшим.

К 16.31 мск 20 января в Telegram-канале Рамзана Кадырова, который регулярно отчитывается об отправке добровольцев и формирований Минобороны и Росгвардии для участия в военной операции на Украину, не содержится информации об отправке отрядов мюридов или представителей духовенства. Последний раз Кадыров информировал об отправке нового отряда поздно вечером 16 января.

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