Аналитики усомнились в подготовке чеченских богословов для реальных боев

17 января 2023, 20:26

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Военная подготовка сотрудников муфтията Чечни и богословов вписывается в кадыровскую политику милитаризации и вряд ли носит добровольный характер, считают Светлана Ганнушкина* и Оюб Титиев. Мусульмане Кавказа не представляли в царское время мобилизационного резерва, их начали призывать только в 1916 году, указал историк Ахмет Ярлыкапов. Вероятность участия представителей духовенства в реальных боях они сочли сомнительной.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом создавать воинские подразделения. Посредством этого призыва Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сотрудники Духовного управления мусульман Чечни, а также имамы республики, проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, чтобы быть готовыми к отправке в зону проведения спецоперации, сообщили 12 января в муфтияте Чечни.

12 декабря 2022 года стало известно, что члены ингушского братства баталхаджинцев в обмен на поддержку со стороны Рамзана Кадырова сформировали несколько отрядов для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и принимает участие в военной операции, подтвердил 13 декабря 2022 года глава Чечни.

В том, что служащие духовного управления мусульман Чечни проходят военную подготовку, так как это идёт в русле нынешней политики, указал чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Муфтият с самого начала поддержал (военную операцию на Украине). Поэтому удивляться нечему. Они сразу приняли эту сторону. И к исламу это не имеет отношения, это имеет отношение к политике России", - сказал он.

Правозащитник полагает, что представители официального управления мусульман могут сформировать даже отдельные подразделения. "Я не удивлюсь, если будут воинские подразделения из них. Хотя сказать точно, какова будет их роль, не могу", - отметил Титиев.

Он сомневается, что имеющиеся в Чечне социально-экономические проблемы могут уйти на второй план из-за милитаризации общества на фоне военной операции. "Как о них можно забыть? И как можно оправдаться за них? Наоборот, социально-экономические проблемы усугубились. А на критику руководства из-за этих проблем и раньше мало кто решался", - пояснил Титиев.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина* считает, обучение имамов в университете спецназа всего лишь продолжением политики, которую проводит Кадыров. "Они все подневольные люди. Он там над всем стоит. Они хотят соответствовать уровню его политических деклараций, показать, что они тоже участвуют, поддерживают. Это действия царедворцев. К сожалению, в России большинство священнослужителей заняло такую позицию", - сказала она.

Цель оправдать социально-экономические трудности вряд ли присутствует, полагает правозащитница."Это просто группа, в которой каждый должен быть причастным. Быть помазанным общими делами. Если не демонстрируешь причастность, то становишься врагом или иностранным агентом", - указала Ганнушкина.

Речь навряд ли идет о создании отдельного подразделения для служителей муфтията или каких-то задач мобилизации, указал старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Это скорее продолжение истории о военных капелланах, полковых муллах. Речь о том, чтобы допустить религиозных деятелей, в том числе мусульманских, в армию. В условиях СВО эта задача стала де-факто решаться. А военные капелланы тоже должны обучаться владению оружием и прочим навыкам военного дела", - сказал он.

По словам ученого, мусульмане Кавказа не представляли в царское время мобилизационного резерва."Впервые начали призывать только в 1916 году из-за чего и в Средней Азии, и на Кавказе были выступления и восстания тех, кто был против мобилизации. А те, кто служили, были добровольцами. И в частях типа Дикой дивизии были и религиозные служители, которые и выполняли роль полковых мулл", - пояснил Ярлыкапов.

К 20.15 мск в Telegram-канале Рамзана Кадырова, который регулярно отчитывается об отправке добровольцев и формирований Минобороны и Росгвардии для участия в военной операции на Украину, не содержится информации об отправке отрядов мюридов или представителей духовенства. Последний раз Кадыров информировал об отправке нового отряда поздно вечером 16 января.

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