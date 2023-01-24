За неделю с 16 по 22 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

24 января 2023, 01:58

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За неделю с 16 по 22 января 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Верховный суд Дагестана приговорил к 14 годам колонии строгого режима уроженцев Ставропольского края Расула Майлубаева и Загира Якубова, признав их виновными в участии в атаке группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. Уроженцы Нефтекумского района Ставрополья, которым были предъявлены обвинения в бандитизме (статья 209 УК РФ), участии в вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 317 УК РФ), были приговорены к 14 годам колонии строгого режима

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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