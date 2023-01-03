Магазины Нагорного Карабаха опустели на фоне блокады Лачинского коридора

03 января 2023, 17:49

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В магазинах Аскеранского района закончились продукты первой необходимости, остались лишь алкоголь и конфеты, однако проблем с хлебом пока нет, так как были сделаны запасы муки, сообщил глава района. Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян поручил сегодня пропорционально распределить по магазинам продукты из госрезерва.

"Кавказский узел" писал, что блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов в регионе и остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию. Блокада Лачинского коридора продолжается 23-е сутки.

Азербайджанские активисты, заблокировавшие трассу, пропускают машины миротворцев и МККК. Так, с 19 декабря по 30 декабря сотрудники МККК четырьмя рейсами эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении восемь пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

В магазинах Аскеранского района закончились продукты первой необходимости, сообщил административный руководитель Аскеранского района Гамлет Апресян. "Продукты первой необходимости распроданы практически во всех магазинах, остались только конфеты, алкоголь, соки, а также некоторые хозяйственные товары. Но хорошо, что у людей есть консервы, товары на складах. В селах легче, чем в самом Аскеране, потому что жители деревень в основном имеют свои небольшие хозяйства, держат скот, занимаются пчеловодством и у них есть припасы, они снабжают всем этим и город", - привело его слова агентство News.Am.

По словам Апресяна, проблем с хлебом нет, благодаря муке на складах, цеха по производству хлеба работают. Нет проблем и с медикаментами. Район в основном перешел на газ, в качестве топлива. "У нас есть запас бензина, но мы его используем очень экономно. Такси, автобусы, грузовики работают на газе. Маршрутки работают, но с более плотным графиком", - приводятся его слова в публикации.

Доля обеспечения потребностей населения Нагорного Карабаха часть продукции будет поставляться в магазины государственных резервов, сообщило сегодня издание "Новости Армении" со ссылкой на пресс-службу госминистра нагорного Карабаха. На сегодняшнем заседании правительства госминистр подчеркнул важность пропорционального распределения продуктов, чтобы жители могли приобретать их во всех магазинах.

Также он поручил членам оперативного штаба и депутатам народного собрания провести встречи в районах и общинах "для информирования населения о ситуации", говорится в сообщении.

Напомним, с утра 12 декабря 2022 года представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Уже к 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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