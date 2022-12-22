Тело грузинского добровольца Тевдорадзе доставлено на родину

22 декабря 2022, 08:42

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Родные погибшего на Украине Михаила Тевдорадзе встретили его тело в Тбилисском международном аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", в боях под Бахмутом погибли добровольцы из Грузии Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили.

Тело грузинского бойца Михаила Тевдорадзе, погибшего под Бахмутом 13 декабря, было доставлено на родину сегодня на рассвете. Члены семьи, родственники и простые граждане встретили его в Тбилисском международном аэропорту, передает телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 8 декабря в Тбилиси был похоронен Джамбулат Хоперия, который уехал добровольцем на Украину и погиб там. 3 декабря в ходе артиллерийского обстрела под Бахмутом погибли пять грузинских бойцов - Бадри Маркелия, Ромео Кварацхелия, Ромео Фичхая, Мераб Аладашвили и Авто Руруа. Всего с 24 февраля на Украине, по подсчетам "Кавказского узла", погибли как минимум 36 грузинских бойца.

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