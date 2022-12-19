Полиция отчиталась о продолжении рейдов в Урус-Мартане

19 декабря 2022, 20:56

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На дорогах Урус-Мартановского района продолжаются проверки автомобилей с участием вооруженных силовиков, отчиталась сегодня полиция. Информация об отправке нарушителей в зону военной операции неправдива, заявил глава полиции района.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что более 500 силовиков привлечено к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков. Спустя несколько дней после конфликта власти собрали старейшин, призвав их воспитывать молодежь.

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова – резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", – заявил он.

На территории Урус-Мартановского района с раннего утра проводятся рейды на дорогах сообщил сегодня полиция Урус-Мартановского района в своем Telegram-канале. Посты были выставлены в сельских поселениях Гехи, Гой-Чу, Старые-Атаги и в городе Урус-Мартан. В ходе рейдов силовики особое внимание обращали "на грубые нарушения дорожного движения" - выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, вождение без прав и тонирование стёкол, которое не соответствует нормативам, говорится в сообщении.

На приложенном к сообщению видео вооруженные силовики, лица которых преимущественно закрыты, останавливают легковые автомобили для проверки документов, также проводится досмотр багажников.

Начальник отдела МВД России по Урус-Мартановскому району Валид Бацилов назвал несоответствующими действительности сведения о том, что нарушителей правил дорожного движения принудительно отправляют в зону спецоперации. "Подобного, в первую очередь, не позволил бы Глава ЧР Рамзан Кадыров. Мы следим за тем, чтобы в районе соблюдался закон. Если хозяева арестованных машин приходят с устраненными нарушениями, будь то необходимые документы или другое, на него составляется протокол, и после оплаты штрафа он свободно может забрать свой транспорт", – процитировало сегодня его слова агентство "Грозный информ".

Слухи об отправке нарушителей правил дорожного движения в зону СВО "начали распространяться в чеченском сегменте Интернета на фоне недавних рейдов в Урус-Мартане", отмечается в публикации.

Чеченские женщины попытались провести 21 сентября акцию протеста в Грозном. В ответ власти Чечни мобилизовали родственников ряда участниц акции. 2 октября Кадыров заявил, что на Украину отправлены 24 родственника женщин, которые пытались провести митинг в Грозном.

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря один из силовиков в эфире ЧГТРК "Грозный" рассказал о рейдах в Урус-Мартане, в ходе которых проводилась проверка документов у водителей и наличия тонировок на машинах. Силовики во время рейда разбивали тонированные стекла на машинах, передал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

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