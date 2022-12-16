Для успокоения жителей Урус-Мартана власти воспользовались авторитетом старейшин

16 декабря 2022, 23:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.



После драки силовиков в Урус-Мартане, рейдов полиции, поиска очевидцев инцидента и угроз отправить местных жителей в зону специальной военной операции власти собрали старейшин, призвав их воспитывать молодежь.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что более 500 силовиков привлечены к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков.

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова – резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", – заявил он.

Собрание старейшин, на котором присутствовали местные богословы, депутаты, а также представители прокуратуры, состоялось в Урус-Мартане, сообщила сегодня Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

Выступающие назвали произошедшее в Урус-Мартане конфликтом молодежи с сотрудником Госавтоинспекции и призвали старшее поколение проводить воспитательные беседы с молодежью. В частности, депутат парламента Чечни Валид Абдурешидов указал, что некоторые "считают допустимым не подчиниться" законным требованиям сотрудников ГИБДД и назвал такое поведение недопустимым, говорится в публикации на сайте телекомпании.

Глава Урус-Мартановского района Шамиль Куцаев призвал присутствующих проводить воспитательную работу с молодежью, объяснить недопустимость подобных действий. Старейшины и богословы Урус-Мартана осудили действия местных жителей во время конфликта, указано в сообщении. При этом прямой речи старейшин в сообщении не приводится.

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря один из силовиков в эфире ЧГТРК "Грозный" рассказал о рейдах в Урус-Мартане, в ходе которых проводилась проверка документов у водителей и наличия тонировок на машинах. Силовики во время рейда разбивали тонированные стекла на машинах, передал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.