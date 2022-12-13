Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков

13 декабря 2022, 02:31

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Обстановка в Урус-Мартане после ввода сотрудников спецподразделений для поиска очевидцев конфликта между двумя силовиками остается напряженной, многих мужчин, снимавших конфликт на видео, задержали, рассказали местные жители. У главы Чечни Рамзана Кадырова есть давняя неприязнь к Урус-Мартановскому району, этим и объясняется его острая реакция, считает политолог Али Магамадов.

Как писал "Кавказский узел", начальник управления ГИБДД по Чечне Идрис Черхигов, прибывший в Урус-Мартан, объявил, что более 500 силовиков привлечены к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". По мнению отставных силовиков, отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни.

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова - резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", - заявил он.

Бывшая учительница одной из школ Урус-Мартана Тумиша рассказала корреспонденту "Кавказского узла", то 12 декабря с утра город напомнил ей те времена, когда он находился под контролем федералов в годы чеченских конфликтов, и появление на улицах бронетехники и вооруженных людей не предвещало ничего хорошего.

«Тогда мы старались не выходить со двора. Особенно это касалось мужчин. Их федералы забирали «для выяснения», многие домой уже не возвращались», - сказала она.

По ее словам, весной 2000 года во время проверки паспортного режима из ее дома забрали двух ее братьев. С тех пор, как говорит женщина, об их судьбе ничего не известно. «С тех пор прошло более двадцати лет, но сегодня, как и в годы вооруженного конфликта, непривычно мало людей на улицах, зато в городе очень много вооруженных людей в масках», - рассказала Тумиша.

По ее словам, после конфликта, который произошел в ночь с 10 на 11 декабря, силовики задержали более двадцати мужчин разного возраста. При этом она сослалась на слова источника в администрации района.

Что касается самого конфликта, то, по ее словам, свидетелем инцидента был ее внук. «Ему кто-то позвонил из одноклассников, что произошла драка между двумя силовиками, и он, нам не сказав, сел на велосипед и укатил куда-то. А когда вернулся, рассказал, что сотрудника полиции, который всегда дежурил на посту в Урус-Мартане, ударил СОБРовец, завязалась драка. И что все это снимали на свои телефоны собравшиеся жители Урус-Мартана. Внук еще пожалел, что свой телефон впопыхах он забыл дома», - сказала Тумиша.

По ее словам, хорошо, что внук не смог снять инцидент на телефон. «Потому что уже ночью было задержано много мужчин и парней. В основном в полицию забирали тех, кто снимал видео», - сказала она.

При этом, отметила Тумиша, на выезде из города стоят блокпосты, где тщательно проверяют документы, так что выехать из Урус-Мартана проблематично.

Сотрудница одной из госструктур Урус-Мартановского района Зулай рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в городе идут поиски тех, кто снимал конфликт. «Мне сказали, что вооруженные люди ходят по дворам, забирают тех, кто присутствовал там, где произошла драка между силовиками и снимал происходящее», - рассказала она.

По словам Зулай, она хотела предупредить сестру. «Позвонила сестре, чтобы она предостерегла сына, и пусть, если снимал видео, уничтожит запись. Она долго не отвечала, а когда подняла трубку, то сквозь слезы сказала, что поздно. Его уже увезли», - рассказала женщина.

Шахрудин по профессии зоотехник, но работы по специальности нет, и вот уже больше десяти лет он таксует. «В тот день я возил пассажира в Минводы. Возвращаться было поздно, переночевал у сестры в Нальчике, а если был бы дома, наверняка оказался бы там, где была эта драка», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом отметил, что знает сотрудника полиции, участвовавшего в инциденте. Он часто, по словам Шахрудина, придирался к водителям.

Политолог Али Магамадов обратил внимание, что в своем выступлении по факту конфликта, который случился в Урус-Мартане, Рамзан Кадыров весь свой гнев и негодование обратил не в адрес конфликтующих, которые были участниками драки, а направил его в адрес жителей Урус-Мартана. По его словам, у Кадырова существует застарелая неприязнь к Урус-Мартановскому району и его жителями, которые во времена Дудаева были в оппозиции.

"Но в данном случае главной причиной гнева явился тот факт, что собравшиеся люди этот конфликт расценивали как развлекательное зрелище", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Магамадова, Кадыров воспринял произошедшее как посягательство на его авторитет. "То, как отреагировал Кадыров на события в Урус-Мартане, свидетельствует о том, что незыблемый авторитет падишаха покачнулся. И это не на шутку его встревожило», - резюмировал политолог.

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