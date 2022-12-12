Ветераны МВД сочли несоразмерной реакцию властей на конфликт в Урус-Мартане

12 декабря 2022, 18:16

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Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, указали отставные силовики Евгений Черноусов и Магомед Шамилов. Жители Урус-Мартана не поддадутся на провокационный призыв Кадырова подраться с командированными силовиками, уверен кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", начальник управления ГИБДД по Чечне Идрис Черхигов, прибывший в Урус-Мартан, объявил, что более 500 силовиков привлечены к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии".

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова - резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", - заявил он.

Власти Чечни слишком много сил выделили для решения конфликта в Урус-Мартане, считает полковник МВД России в отставке Евгений Черноусов. "500 человек для такого местечкового конфликта, думаю, перебор. Такую ситуацию можно урегулировать с помощью всего 50 силовиков. Тем более, что […] конфликт практически был исчерпан. Просто надо было несколько дней следить за правопорядком и потом вернуть откомандированных силовиков в Грозный", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чрезмерная реакция властей не свидетельствует о их потере контроля над ситуацией, добавил он. "Конфликт не был продолжительным. Насколько я понял, вся история завершилась за один день. Не могу сказать, что они потеряли контроль. Но то, что не стоило там много внимания уделять и отправлять туда столько силовиков, это точно", - сказал Черноусов.

По информации телеграм-канала Baza, конфликт начался с того, что силовик подъехал к посту ГИБДД и специально начал совершать управляемый занос (дрифт). После перепалки силовик дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ открыл стрельбу. Вокруг собралась толпа зевак, и никто из них не попытался разнять конфликтующих.

В этой ситуации решение принял сам глава Чечни, а силовики выполнили его указания, отметил эксперт. "Сначала дается оперативная оценка ситуации, вырабатываются предложения руководителю, потом они озвучиваются и принимается решение. Но в данной ситуации решение принималось на уровне главы республики", - сказал бывший силовик.

Рейды в Урус-Мартане стали попыткой властей "показать силу" и доказать, что любая ситуация должна быть под контролем чеченских властей и силовиков, уверен бывший сотрудник МВД Дагестана Магомед Шамилов, ранее возглавлявший дагестанский независимый профсоюз работников органов внутренних дел и прокуратуры.

"Именно поэтому и они отправили туда 500 человек. Это, конечно, много для такого конфликта, но тут надо учитывать, что недавно (в сентябре 2022 года. – Прим. "Кавказского узла") в Дагестане были акции, ситуация вышла из-под контроля и были опасения, что будут какие-то акции на месте. Поэтому они решили отправить туда так много силовиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такие вопросы решаются на уровне глав силовых ведомств и руководителя региона, отметил Шамилов. "Решает руководство республики по предложению глав силовых структур. Обычно они выступают с предложениями по решению возникших проблем, и руководитель решает, какой из предложенных путей выбирать. Но в случае Чечни возможно, что руководитель сразу дал все указания, и силовики сразу же принялись исполнять его указ. То есть обсуждений в этом случае не было. Он сказал - подчиненные начали выполнять", - сказал бывший сотрудник МВД.

Обращение к жителям Урус-Мартана Рамзан Кадыров сопроводил уничижительными оценками их поведения, обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником lekisha_cronin. "Вы посмотрите, насколько вы мужчины... Одного, двух сотрудников окружили, сигналили... Ходили, не будучи ни женщинами, ни мужчинами. Испугавшись повесток, убежали, когда вы за женщинами прятались, где было ваше мужество? Куда тогда девалось ваше мужество? Испугавшись, убежали (в женском роде), курицы. Мужчина не бывает таким... Вы как есть проявились, те, что там, поэтому мы будем обращаться с вами так, как вы того заслуживаете", - написал он в комментарии к материалу об инциденте, отметив, что Кадыров "отзывается о них в крайне оскорбительных и недопустимых выражениях". "Кавказский узел" проверил приведенный читателем перевод слов Кадырова и убедился в его точности.

Отзываясь об участниках и очевидцах конфликта таким образом, Кадыров провоцирует их на дальнейшие активные действия, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Разговор, который вел Кадыров, не подобает главе региона. То, что озвучил Кадыров - это попытка спровоцировать недовольство и вывести людей на активные действия, чтобы определить тех, кто может пойти на решительные шаги. И потом их всех так или иначе поймают для того, чтобы не было никаких угроз протестных акций", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Урус-Мартана не выступят против переброшенных туда силовиков, убежден Руслан Кутаев. "Был конфликт, после чего спецназ, полк Кадырова и другие силовики отправились туда. После этого кто-то ждет, что обычные люди выйдут против них? Нет, конечно", - сказал он.

Однако, по его мнению, "протестный потенциал будет расти". "А власти сделают все, чтобы найти среди местных людей, которые были главными лицами в этом конфликте, и, да, отправят их на [военную операцию]", - сказал Кутаев.

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