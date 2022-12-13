Конфликт силовиков в Урус-Мартане привел к рейдам против тонировок

13 декабря 2022, 11:38

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В Урус-Мартане сотрудники спецподразделений после конфликта между двумя силовиками провели рейды, в том числе проверили документы у водителей и наличие тонировок на машинах, рассказал один из них в эфире гостелеканала "Грозный". Силовики во время рейда разбивали тонированные стекла на машинах, передал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что более 500 силовиков привлечены к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков.

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова – резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", – заявил он.

Силовики в провели у Урус-Мартане рейды, в том числе – проверку документов у водителей, сообщил ЧГТРК "Грозный". "Мы приехали посмотреть сюда, какие проблемы. <…> Все как говорится "рассосались", кто есть, того проверяем. Да есть всё здесь. Пленки [на окнах машин] есть, восстанавливаем порядок", – рассказал силовик на кадрах видео, опубликованном вечером 12 декабря в Telegram-канале телерадиокомпании.

Один из Telegram-каналов, критикующий власти Чечни, вечером 12 декабря опубликовал несколько видеороликов, на кадрах которого показаны легковые машины, на которых разбиты тонированные стекла. На одном из роликов показана "Лада Приора". У нее разбиты оба стекла с левой стороны, а также заднее стекло. На всех разбитых окнах стекла тонированы. Звук в ролике отсутствует.

На втором ролике показан легковой "Форд", на его тонированном заднем стекле видны несколько отверстий. Человек, который стоит рядом с машиной, демонстрирует оператору кусок разбитого стекла с тонированной пленкой.

К записи в Telegram-канале также прикреплен видеорепортаж ЧГТРК "Грозный" на кадрах которого журналист сообщил, что в Урус-Мартане силовики проводят рейды.

"Кавказский узел" не может проверить место съёмок видеороликов, а также не может подтвердить сведения, что окна с тонировкой были разбиты силовиками.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров связал аварийность на дорогах Чечни с ростом числа тонированных машин. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

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