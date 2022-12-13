Шведская миграционная служба сочла Россию безопасной для беженца из Чечни

13 декабря 2022, 15:22

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Миграционная служба Швеции отказала в предоставлении убежища сотруднику чеченской правозащитной организации "Вайфонд", который уехал за границу после давления кадыровцев, указав, что он может безопасно жить в других регионах России, сообщила юрист организации Хеда Албакова. Угроза преследования чеченскими властями сохраняется в любом регионе России, напомнил адвокат Кирилл Коротеев.

Власти Швеции намерены депортировать в Россию сотрудника чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд", сообщила ассоциация в своем Telegram-канале.

"Миграционное агентство Швеции отказывается видеть угрозу для него и утверждает, что он может жить в России за пределами Северного Кавказа. Нет никаких сомнений в том, что заявленное решение Миграционного ведомства нарушает грубейшим образом права человека, в том числе 2 и 3 статьи Европейской конвенции о правах человека" - говорится в сообщении от 10 декабря. .

Миграционное ведомство Швеции не сочло реальной угрозу в России сотруднику организации, сообщила юрист "Вайфонда" Хеда Албакова.

"Его данные по соображениям безопасности мы пока сообщить не можем. Он получил отказ от миграционного ведомства. Оно не поверило в его историю. Хотя в его поддержку написали Amnesty International, шведский Civil Rights Defenders, норвежский Хельсинкский комитет, "Мемориал"*. "Вайфонд" тоже указал на активное участие его в работе нашей организации. Но, к сожалению, это не помогло. Он сейчас во второй раз подавал на asyl (предоставление статуса беженца - Прим. "Кавказского узла"). Первый раз ему отказали и подал снова по истечении четырех лет, как положено по закону. И миграционное ведомство очень странно ответило, что в в России до сих пор безопасно и он может проживать в России вне Чеченской республики", - рассказала она.

По словам юриста, этот человек выходец из Чечни, проживает в Швеции уже больше шести лет. На родине его преследовали чеченские силовики. "Властям Чечни надо было "достать" человека, который жил за границей РФ и ранее был в рядах чеченского сопротивления", - сказала она. По ее словам, нынешний сотрудник "Вайфонда", который в то время проживал в Чечне, попал в поле зрения кадыровцев, так как был родственником эмигрировавшего из России. Его задержали и заставляли, чтобы он втёрся в доверие к своему родственнику, а затем устранил его. "Он сделал вид, что согласился и успел бежать вместе с семьёй из России", - пояснила Албакова.

Затем, уже находясь в Швеции, он стал политическим активистом."Мы пригласили его в "Вайфонд" как представителя. Он много помогал. Мы ему доверяем. Он реально выступал на акциях против властей России и Чечни. И если он будет депортирован в Россию, то может подвергнуться жестокому обращению, пыткам, а возможно и убит", - считает Албакова.

Решение об отказе уже есть, но решение о депортации пока ещё обжалуется в суде, добавила она. "Но в Швеции чаще всего суды других инстанций подтверждают решение первых инстанций. Сколько это может длиться — точно не известно. Может месяц, может меньше или больше", - отметила Албакова.

По ее словам, сотрудник "Вайфонда" и вся его семья подвергается риску депортации. "Шансов уехать в другую страну сейчас нет, мы бы это уже испробовали, так как у него вообще нет никаких документов", - указала юрист Вайфонда. Она добавила, что сотрудник организации и его семья находятся на свободе.

Аргумент о том, что можно депортировать в Россию чеченца, поскольку за пределами Северного Кавказа он будет в безопасности, не нов, указал адвокат Кирилл Коротеев.

"Такому аргументу не менее полутора десятков лет. И никакими известными данными этот аргумент не подтверждается. Если для человека существует угроза от властей Чечни, она существует везде в России, мы это в последние годы видели и в Сочи, и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде. Собственно, угроза не ограничивается одной Россией, но специфика России в том, что известные эпизоды насилия со стороны чеченских властей против чеченцев вне Чечни никакими правоохранительными органами в России не пресекались и не расследовались", - пояснил Коротеев корреспонденту "Кавказского узла".

В 2018 году жителя Чечни, бежавшего из республики после преследований по подозрению в гомосексуальности, пытались похитить в Петербурге. Полицейские задержали похитителей и самого похищенного. В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный модератор чата в Telegram-канале "1Аdat"** Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом. Тепсуркаев был похищен из Краснодарского края. По данным правозащитников и единомышленников Тепсуркаева, он был убит в сентябре 2020 года. Кроме того, 4 февраля 2021 года чеченские силовики похитили из Нижнего Новгорода и вывезли в Чечню администраторов Telegram-канала "Осал нах" ("Падшие люди", – Прим. "Кавказского узла") братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова. Суд в Чечне приговорил 22 февраля Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам, Верховный суд Чечни и Кассационный суд в Пятигорске оставили приговор в силе. Также 11 апреля 2021 года полиция Нового Уренгоя выдала чеченским силовикам депортированного из Франции уроженца Чечни Магомеда Гадаева. Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, 20 января была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика, с тех пор она остается под арестом.

Адвокат Тамилла Иманова посоветовала запросить применение обеспечительных меры Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Если упомянутому сотруднику грозит смертельная опасность, это нарушение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Наиболее эффективным средством здесь, на мой взгляд, будет обращение к механизму срочных обеспечительных мер, также известного как "Правило 39 ЕСПЧ". Любой человек, чья жизнь или благополучие, оказывается под срочной и неминуемой угрозой из-за действий или бездействия страны-участницы Конвенции, может обратиться за такими срочными мерами в Европейский суд. Рассмотрение моментальное, не дольше недели, и больше всего практики по срочным мерам связано именно с остановкой депортации беженцев и эмигрантов в родные страны, где им грозит смертельная опасность», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.