01 декабря 2022, 02:54

Правозащитники добились отмены розыска Амины Герихановой через Интерпол

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженка Чечни Амина Гериханова, получившая статус беженца в Румынии, снята с розыска по линии Интерпола, сообщила правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно, что уроженка Чечни Амина Гериханова, которую Россия объявила в розыск как участницу боевых действий в Сирии, получила в Румынии статус беженца.

36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. В сентябре Гериханова, которой не разрешили находиться на свободе после освобождения из-под стражи, пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ.

Сообщение о том, что Амина Гериханова снята с розыска через Интерпол, появилось 30 ноября в Telegram-канале "Вайфонда". Ранее Интерпол разыскивал ее по запросу России как участницу боевых действий в Сирии.

По состоянию на 2.20 мск сегодня в базе розыска на сайте Интерпола не обнаруживаются сведения о розыске Амине Герихановой.

В открытой части базы Интерпола есть данные о 3226 людях, которые разыскиваются по запросу России, среди них 698 женщин. Подавляющее большинство женщин, разыскиваемых Россией через Интерпол - уроженки Кавказа, основанием для их розыска значатся обвинения в связях с террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями.

По словам Амины Герихановой, она сама и ее муж в Чечне подвергались преследованию. В 2015 году Герихановой не позволили вылететь в Турцию, куда ранее отправился ее муж, осенью того же года ее подвергли пыткам и избиениям силовики в Чечне, после чего она уехала к родственникам в Ставрополь, а затем покинула Россию. С 2016 по 2022 год она жила на Украине, никуда не выезжая, следует из опубликованного 24 октября интервью Герихановой изданию "Кавказ.Реалии"*.

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Примечание:

"Участники акции в Вене выступили против депортации уроженца Чечни в Россию", "Задержания уроженцев Чечни в Хорватии обеспокоили правозащитников", "ЕСПЧ продлил обеспечительные меры по делу Амины Герихановой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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