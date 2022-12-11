Кадыров потребовал извинений за судейство на поединке UFC

11 декабря 2022, 19:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ничья в поединке между дагестанским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем в финале турнира UFC 282 стала результатом несправедливого судейства, заявил глава Чечни, потребовав от главы UFC извиниться и признать Анкалаева чемпионом лиги.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года Магомед Анкалаев стал одним из спортсменов, получивших в подарок от Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes. Анкалаев поблагодарил Кадырова за дорогостоящий подарок.

Боец из Махачкалы Магомед Анкалаев выступает за бойцовский клуб "Ахмат". 1 марта 2020 года на турнире UFC (Ultimate Fighting Championship) в США он отправил соперника в нокаут меньше чем через минуту после начала поединка. Болельщики выразили недовольство решением судьи остановить бой. Они начали негодовать, и Анкалаев, приняв это на свой счет, показал зрителям средний палец. Нецензурный жест, показанный бойцом из Махачкалы в адрес болельщиков - явление для спорта редкое и считается дурным тоном, но спортсмену едва ли грозит дисквалификация, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты.

Обращение к главе UFC Дейне Уайту (также упоминается в русскоязычных СМИ как Дана Уайт) Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем телеграм-канале. "Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унёс с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен", - написал глава Чечни.

Он потребовал от главы UFC "сохранить лицо лиги" и "собственное лицо". "Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги", - призвал Кадыров.

Поводом для возмущения Кадырова стал результат сегодняшнего боя, в результате которого Магомеду Анкалаеву не удалось получить вакантный титул чемпиона UFC. Поединок состоялся в Лас-Вегасе и был центральным событием турнира UFC 282. Во время боя с поляком Яном Блаховичем за звание сильнейшего полутяжеловеса (до 93 кг) Магомед Анкалаев "посредственно проведя первые раунды, выдал ударную концовку", пишет сегодня "Коммерсант".

Статистика была в пользу Анкалаева, поскольку он в два с лишним раза превзошел Блаховича по количеству выброшенных ударов — 182 против 79. Однако после поединка один арбитр отдал выигрыш Блаховичу - 48:47, другой Анкалаеву (48:46), а третий определил ничью (47:47). Дейна Уайт раскритиковал этот бой, а позднее UFC объявил о том, что назначил новый бой за вакантный титул - между бразильским бойцом Гловером Тейшейрой и американцем Джамалом Хиллом, пишет издание.

Главное событие турнира "было ужасным", заявил после боя Дейна Уайт. "Считаю ли я кого-то победителем? Даже не знаю… Что тут поделаешь? Я уже говорил, что нельзя оставлять всё на судей. Не надо выходить с мыслью, что взял два раунда. Не надо прижимать соперника к сетке, если считаешь, что твои дела идут хорошо. Иди и дерись", - приводит сегодня его слова "Чемпионат".

Сам Анкалаев заявил, что "сделал всё, чтобы выиграть". "Если уступал в стойке — боролся, если уступал в партере — бился в стойке. Я не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов. Мы своё заберём, но мне обидно", - сказал он после боя. Позднее он уточнил, что больше не хочет "выступать в этом городе из-за ужасного судейства". "Я не говорил о том, что не хочу драться в UFC", - цитирует Магомеда Анкалаева издание.

Тренер Анкалаева Шамиль Алибатыров выразил сомнение в непредвзятости судей. "Думаю, если бы на месте Анкалаева был Блахович, отдали бы ему победу. Не знаю, почему не захотели Анкалаеву [отдать победу]. Хотя Анкалаев уверенно забрал последний раунд, можно его и 10-8 [оценить], потому что в самом начале он перевел и весь раунд провел в партере. Этот судья, который давал ничью, я вообще не могу понять, как он считал", - приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Отметим, что требованием извинений от Дейны Уайта Рамзан Кадыров продолжил начатый им же тренд принуждения к публичным извинениям. Один из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года. Позднее практика публичных извинений распространилась и за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Случаи публичных извинений собраны "Кавказским узлом" в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.