Азербайджанские сельчане сочли угрозой рыболовству строительство плотин на Куре

02 декабря 2022, 00:12

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Жители Нефтчалинского района Азербайджана провели акцию протеста с требованием прекратить строительство плотин на Куре, так как это лишит сельчан возможности зарабатывать рыболовством.

Как писал "Кавказский узел", жители Нефтчалинского района летом 2020 года пожаловались на нехватку питьевой воды в результате снижения уровня реки Кура.

В селе Маяк Нефтчалинского района Азербайджана 1 декабря прошла акция протеста жителей населенных пунктов Нефтчалинского района, занимающихся рыболовством на реке Кура. Жители выступают против строительства земляной плотины высотой более одного метра над уровнем реки, с задвижками для пропуска нерестовых рыб. На месте акции присутствовала полиция, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из активисток движения против плотины Хаяла Агаларова.

По ее словам, заместитель главы исполнительной власти района Бурджали Агаев пригласил участников акции в зал школы села Маяк. Он сообщил, что плотина строится для предотвращения проникновения воды Каспийского моря в Куру, а шлюзы обеспечат проход вверх по течению нерестовых рыб, что не скажется на рыболовстве, рассказала Агаларова.

В числе требований сельчан - улучшение качества питьевой воды, которое, по мнению местных жителей, ухудшилось после работ на реке, проведенных МЧС с целью защиты реки от проникновения морской воды вследствие понижения уровня Куры в засушливые годы, отметила Агаларова.

По ее словам, представитель исполнительной власти района предложил жителям оформить жалобу в письменном виде и направить в столицу для рассмотрения в вышестоящих организациях, но собрание не приняло итогового решения. Представитель районных властей не обещал выполнить требования протестующих, подчеркнула она. "Село Маяк построено менее ста лет назад, все дома стоят вдоль реки Кура. Его жители ничем кроме рыболовства не занимаются. Если дамбы построят, рыба в Куре исчезнет, жителям придется покинуть село и перебираться в города", - добавила Агаларова.

Проблема усугубилась в 2019 году, когда МЧС провело работу по углублению реки Кура, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Нефтчалы Хилал Джафаров. По его мнению, это привело к заполнению реки морской водой. "Теперь выясняется что дноуглубительные работы были напрасными. Теперь они закрывают дамбами оба рукава Куры, впадающие в Каспий. Дамбы закроют путь морской рыбе, поднимающейся вверх по Куре", - объяснил Джафаров.

Кура - самая крупная река на Южном Кавказе, ее длина - 1515 км. Река, протекая через Грузию и Азербайджан, впадает в Каспийское море, пишет Azerbaijan.az.

Снижение уровня воды в реках страны связано с засухой в летние месяцы 2020 и 2021 годов,в некоторых местах Куры уровень воды снизился на полтора метра, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. Снижение количества воды также объясняется потреблением ее в Турции и Грузии, откуда в Азербайджан течет Кура, добавили в ведомстве.

"Снижение уровня воды в Куре приводит к снижению скорости ее течения, что, в свою очередь, приводит к попаданию морской воды в русло реки, особенно при усилении северо-восточного ветра. Для решения проблемы использования водных ресурсов, каждое государство в регионе должно построить водоочистительные сооружения", - сообщили в министерстве.

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана (“Azərkosmos”) не подтверждает по снимкам из космоса проникновение морской воды в реку Кура в 2022 году, рассказал ведущий специалист агентства Исмет Бахышов. "В течение четырех лет реализации программы во время мониторинга мы регулярно наблюдали смешивание морской и речной воды. Если несколько лет назад вода Каспийского моря доходила до села Юхары Гараманлы Нефтчалинского района, в прошлом году она достигла села Арабгардашбейли Сальянского района (находится выше по течению Куры, чем Нефтчалинский район - Прим. "Кавказского узла"). Однако в этом году мы не сталкивались с попаданием морской воды в русло реки", - привело 1 декабря его слова агентство Report.

Председатель Объединения содействия демократии (Сальян) Эмил Мамедов не верит в обещания власти использовать задвижки в реке для пропуска морской рыбы в Куру для нереста. "Рыба не может стучать в ворота (задвижки) и сообщать о просьбе пропустить ее в реку, из моря. Вдоль Куры живет население, зарабатывающее только рыбной ловлей. Чем они будут кормить семьи после строительства плотины на обоих рукавах Куры?" - поинтересовался он.

В исполнительной власти Нефтчалинского района не ответили на вопросы "Кавказского узла" о строительстве на реке и акции протеста.

Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана рекомендовала "Кавказскому Узлу" задать вопросы местной исполнительной власти. "Министерство не имеет отношения к проводимым в Нефтчале работам на Куре", - сказали в пресс-службе ведомства.

Строительство дамбы высотой в метр на уровнем реки в месте впадения реки Кура в Каспий в экологическом смысле правильно, так как предотвратит попадание соленой морской воды в реку, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Национального центра экологического прогнозирования Телман Зейналов.

По его словам, из-за засухи в последние 10 лет Кура обмелела, уровень реки снизился и воды Каспия проникают в реку на 100 км, засоляя почвы по берегам и убивая речную живность. "Нужна дамба с шлюзами для пропуска нерестовых рыб, сейчас такая дамба строится в двух впадающих в Каспий рукавах Куры. Построенные шлюзы будут пропускать рыбу вверх на нерест, таким образом экобаланс не нарушится, но Кура будет спасена от морской воды. Пока сохраняется засушливый климат, дамба нужна, а когда поднимется уровень реки, дамба потеряет значение, так как рыбы будут проплывать выше барьера", - добавил он.

По мнению эколога, недовольны строительством плотины могут быть браконьеры, живущие за счет незаконной ловли рыбы в Куре. "70% рыбной ловли приходится на браконьеров", - заключил он.

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