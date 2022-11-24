Пользователи сети поспорили об антитеррористических учениях в школе Кабардино-Балкарии

24 ноября 2022, 19:30

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Антитеррористические учения в школе станицы Приближная, в ходе которых инсценировался захват учебного заведения вооруженными террористами, не должны были проводиться так натуралистично, заявили ряд пользователей соцсети. Такие учения являются действенным методом показать детям как нужно вести себя в случае подобного происшествия, указали другие комментаторы.

Трое мужчин в камуфляжной одежде ворвались в класс школы в станицы Приближная в Кабардино-Балкарии. Их лица были закрыты. Угрожая оружием они потребовали от школьников встать, поднять руки за голову и подойти к окну. Как следует из фотографий, приведенных в ролике, затем дети легли на пол, следует из видео, опубликованного сегодня Telegram-каналом Mash Gor.

Блокер Анастасия Емельянова сообщила на видео, что учения проводились по распоряжению управления образования Прохладненского района. По ее мнению, проводить такие мероприятия опасно, так как это "обучает детей захватывать школы".

В видео приводится аудиозапись слов директора школы Любови Малаховской. "Изначально были спущены рекомендации о порядке проведения учений при различных ситуациях. При ситуациях, когда заложена бомба, при вооруженном нападении и при нахождении на территории школы стрелка, так как эти случаи участились. Учения проводились только в одном классе, старшем классе, и согласие бралось с их родителей", - заявила она.

Директор школы также отметила, что возможно при проведении учений не следовало использовать учебное оружие или форму. Однако, по ее словам, она не смогла проконтролировать учения, так как находилась в отпуске.

"Кавказский узел" не может подтвердить, что голос на аудиозаписи принадлежит директору школы станицы Приближная.

В школе началась прокурорская проверка в связи с учениями, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

На сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии к 19.20 мск не содержится информации о проверке в школе станицы Приближная.

В YouTube-канале Емельяновой, которая опубликовала видеоролик об учениях в школе 18 ноября, запись набрала к 19.20 мск 24 ноября 71 отметку "нравится" и 53 комментария.

Часть пользователей осудили проведение подобных учений. "Это ужас! Вот к чему приводит отсутствие в школах хороших методистов, а в администрации грамотных чиновников!", - написала пользователь Елена ККК. В чью "светлую голову" пришла мысль переодеть детей в террористов и сыграть их роль? Что за маразм?", - поинтересовался R Vik. "Правильно говорит, это что за безобразие.". - заявил пользователь Мурик Бир.

Другие пользователи сочли такой формат учений оправданным. "Именно так и надо учить детей на случай нападений в школах, чтобы они хоть чуть чуть знали, как это бывает", - отметил Sergey Reznikov.

"Ни кто там ни кого не обучал захвату, это видно. Совершенно понятно, что там проходил учебный урок, противодействия терроризму!" - прокомментировал Виталий Александрович.

"Кавказский узел" также писал, что учеников старших классов одной из школ Баксана обязали пройти опрос на тему отношения к терроризму и массовым протестам, а также идее смены власти в стране. Опрос не был анонимным, школьникам пришлось указать свои личные данные. Принуждение старшеклассников в Баксане к опросу на тему их политических взглядов противоречит нескольким статьям Конституции, а также закону о персональных данных, констатировала адвокат Марина Агальцова. Опросы на политические темы в школах недопустимы, указал доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

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