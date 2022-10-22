Опрос баксанских школьников о политических взглядах вошел в противоречие с законами

22 октября 2022, 18:12

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Принуждение старшеклассников в Баксане к опросу на тему их политических взглядов противоречит нескольким статьям Конституции, а также закону о персональных данных, констатировала адвокат Марина Агальцова. Опросы на политические темы в школах недопустимы, указал доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что учеников старших классов одной из школ Баксана обязали пройти опрос на тему отношения к терроризму и массовым протестам, а также идее смены власти в стране. Опрос не был анонимным, школьникам пришлось указать свои личные данные. Школьный психолог сообщила родителям, что анкету прислали из военкомата и она обязательна к заполнению. Подобные опросы могут быть инициированы полицией, а "неправильные" ответы могут привести к последствиям для родителей школьников, предположили правозащитники.

В частности, школьников спрашивали о том, считают ли они нацизм "недопустимым способом достижения какой-либо цели", нужно ли блокировать сайты, на которых "восхваляется и героизируется образ террориста", посещали ли подростки "закрытые Интернет-ресурсы". Также были заданы вопросы об участии в массовых акциях и желании смены власти в стране.

Сами по себе вопросы об убеждениях или о политических симпатиях школьников ничего не нарушают, но влекут ответственность для родителей, указала адвокат Марина Агальцова. "Родители несут ответственность за ответы детей. Их вызывают, в том числе в комиссию по делам несовершеннолетних. Оказывают давление на родителей таким образом", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла".

Так как в Конституции России закреплена свобода совести, свобода убеждений, то никто не должен нести ответственность за них, если они не нарушают действующее законодательство, отметила Агальцова.

"Выражать свои взгляды - это нормально. Никто не обязывает любить президента или одобрять СВО. Но по сути проблема именно в реализации права на свободу убеждений", - подчеркнула Агальцова.

При этом, по ее словам, недопустимо принуждать заполнять анкеты, исходя из закона о персональных данных, который не предусматривает сдачу своих данных недобровольно, кроме отдельных случаев. "Любая анкета - это персональные данные. Принудить раскрыть персональные данные разрешено только в ограниченных случаях по закону", - сказала Агальцова.

К тому же, согласно статье 51 Конституции, никто не может быть принужден давать показания против себя. "Дело в том, что в этом случае заставляют свидетельствовать против себя, потому что данные анкет используются для давления против тех, кто их заполнил", - считает Марина Агальцова.

Кроме того, согласно статье 29 Конституции, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений, отметила она.

Школы не вправе проводить опросы на политические темы, за исключением тестирования на предмет отношения к наркотикам, но и оно проводится только с разрешения родителей учащихся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" доктор педагогических наук, директор одной из московских школ Евгений Ямбург.

"Особенно в нынешнее непростое время недопустимы такого рода опросы. Ведь родители учеников могут придерживаться различных взглядов. Кто-то более фундаменталистских, кто-то либеральных. И такого рода опросы могу привести к противоречиям внутри коллектива", - сказал он.

Кроме того, по словам педагога, никакая государственная или частная организация не может навязывать какое-либо анкетирование. "Ни социологи, ни военкоматы, ни кто-то другой не могут требовать проведения опросов", - отметил Ямбург.

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