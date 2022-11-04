Зять Кадырова стал вице-премьером Чечни

04 ноября 2022, 18:52

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Адам Алханов, сын главы МВД по Чечне Руслана Алханова и муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат, ранее возглавлявший территориальное управление Фонда обязательного медицинского страхования по Чечне, назначен назначен зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что руководитель секретариата главы Чечни и бывший тренер детей Рамзана Кадырова Абдул-Керим Эдилов назначен вице-премьером республики, ему поручено курировать молодежную политику и спорт. Назначение Эдилова продолжило тренд создания Кадыровым вертикали власти, построенной на близких отношениях.

Адам Алханов, ранее занимавший пост первого заместителя директора территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования по Чечне, назначен на должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку, сообщило сегодня издание "Грозный Информ" со ссылкой на председателя парламента Магомеда Даудова.

В опубликованной изданием биографии говорится, что Алханов закончил школу экстерном в 2010 году и поступил в Американский университет в городе Шаржа ОАЭ. В 2013 году он перевелся в Австралийский университет Дубая и в итоге через пять лет закончил Грозненский политехнический колледж, получив диплом юриста.

При этом в 2018 году принят на работу в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЧР на должность помощника директора, а в январе стал первым заместителем директора управления фонда в Чечне. В 2021 году Алханов окончил Гудермесский филиал Института финансов и права, получив дипломом бакалавра по направлению «Экономика», указано в сообщении.

Адам Алханов женат на второй дочери Рамзана Кадырова Хадижат, начальнике департамента дошкольного образования Грозного, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"*.

Отец Адама Алханова, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, на своей странице в Instagram** дважды поздравлял Хадижат Кадырову с праздниками, называя ее своей снохой. "Дорогая Хадижат! Войдя в нашу семью, ты принесла с собой радость, уют, благополучие, и с того момента ты стала для нас не снохой, а родной сестрой", - написал, он в частности, 17 января.

8 октября 2021 года дочь главы Чечни, 22-летняя Айшат Кадырова, стала министром культуры республики. Хадижат Кадырова, в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Дочь главы Чечни Хутмат Кадырова назначена 19 февраля заместителем руководителя секретариата главы республики. У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

Подробнее о семейственно-клановой кадровой политики в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Адам Алханов был указан в расследовании "Важных историй"* предположительным владельцем апартаментов в комплексе "Аль-Дабас" на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае стоимостью более 700 тысяч долларов.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.