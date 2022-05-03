"Важные истории"* рассказали об элитной недвижимости кадыровцев в Дубае

03 мая 2022, 18:29

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Приближенные к Кадырову владеют апартаментами и виллами в Дубае стоимостью от сотен тысяч долларов до нескольких миллионов, говорится в опубликованном сегодня расследовании "Важных историй"*.

Как писал "Кавказский узел", чеченские чиновники из числа родственников Рамзана Кадырова владеют квартирами в элитном московском жилом комплексе, но не отчитываются о них в декларациях, следует из опубликованного 28 января 2021 года расследования медиапроекта "Важные истории".

Какими жилыми объектами в Москве владеют Кадыров и его окружение, говорится в справке "Кавказского узла" "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

"Важные истории" опубликовали сегодня итоги расследования о недвижимости соратников Кадырова и других российских чиновников в Дубае. Исследование проведено на основании информации о почти 200 тысячах иностранных владельцев недвижимости в Дубае, которые были предоставлены американской некоммерческой организацией "Центр перспективных оборонных исследований" (C4ADS). Данные изучали еще 19 СМИ из разных стран, координировало проект норвежское издание Е24, говорится в публикации "Друзья Кадырова, депутаты "Единой России" и другие владельцы недвижимости в Дубае".

В дубайском реестре числится больше 40 бывших и действующих российских политиков и их ближайших родственников, около 30 чиновников, около 30 руководителей госструктур, больше 10 приближенных к власти бизнесменов. Всего в Дубае более пяти тысяч россиян владели 9700 объектами недвижимости (данные актуальны на январь 2020 года). При этом многие отмеченные в списке российские политики и чиновники ни разу не упоминали дубайскую собственность в своих декларациях.

Предприниматель из российского списка Forbes, друг Кадырова Руслан Байсаров к 2020 году числился владельцем пяти квартир и большой виллы с видом на море на всемирно известном искусственном острове Пальма Джумейра. Общая рыночная стоимость его дубайской недвижимости превышает 10 миллионов долларов. Байсаров не ответил на вопросы журналистов, зачем ему столько квартир в Дубае и не держит ли он имущество для Кадырова или его близких, говорится в публикации.

Рамзан Кадыров и его родственник, депутат Госдумы Адам Делимханов через подставных лиц зарабатывают сотни миллионов долларов, следует опубликованного 14 июля 2020 года расследования журналистов команды Романа Баданина*. "По действующему законодательству, чиновники и парламентарии всех уровней в России не имеют права заниматься бизнесом. Если посмотреть на реестр юридических лиц, у Кадырова и Делимханова и нет никакого бизнеса. Зато если взглянуть на их образ жизни, так могут жить только сверхбогатые люди — бизнес-джет, суперкары, дорогая недвижимость и т.п. Для этого у чеченских руководителей есть разветвленная сеть друзей и номиналов, нередко владеющих миллиардным бизнесом", - утверждают авторы расследования. В числе лиц, которые помогают зарабатывать руководству Чечни, назван и бизнесмен Руслан Байсаров. Сын бывшего сенатора от Чечни Зияда Сабсаби — Мухаммед Сабсаби, по данным дубайского списка недвижимости, владел апартаментами в районе Аль-Варасан стоимостью 189 тысяч долларов, а также виллой в этом же районе стоимостью 3,8 миллиона долларов.

Помощник главы Чечни Ахмад Ясаев значился собственником апартаментов стоимостью 800 тысяч долларов в здании "Аль-Халлави". Особенность здания — это его расположение, утверждают риелторы: его окружают "прекрасные частные пляжи, рестораны и парки". отмечается в материале. По данным издания, Ясаев прошел путь от командира полка патрульно-постовой службы МВД Чечни до замминистра внутренних дел и секретаря республиканского Совета экономической и общественной безопасности. Работал также руководителем секретариата Кадырова. И известен выполнением особых поручений, отмечается в материале.

Бывший командир оперативно-боевой группы ФСБ "Горец" Мовлади Байсарова, перешедший в оппозицию к тогда еще премьеру Чечни, а ныне президенту республики Рамзану Кадырову, был застрелен 18 ноября 2006 года на Ленинском проспекте в Москве в ходе спецоперации, которую проводили чеченские силовики. Незадолго до этого Байсарова объявили в розыск - он якобы был причастен к похищению чеченской семьи. Сам Мовлади Байсаров утверждал, что главная причина его неприятностей кроется в неприязненных отношениях с Рамзаном Кадыровым. На месте убийства присутствовали несколько чеченских силовиков, в том числе замкомандира полка при МВД Чечни Султан Рашаев, начальник УБОП Чечни Апти Алаудинов, а также его заместитель Расул Ахмиев. На месте также оказался и замглавы МВД Ахмед Ясаев. 27 апреля 2007 года прокуратура Южного округа Москвы приняла решение приостановить расследование, так как не нашла лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Отношение к дубайской недвижимости может иметь и сенатор-единоросс от Чечни Сулейман Геремеев. Его в списке нет, однако мобильный номер, указанный напротив сведений о дубайской квартире рыночной стоимостью более 360 тысяч долларов, как минимум с 2019 года и по сей день использовался Сулейманом Геремеевым. При этом владельцем квартиры в списке числился малоизвестный человек из России, отмечается в материале.

В 2009 году его допрашивали в качестве свидетеля по делу об убийстве в Москве Героя России Руслана Ямадаева, бывшего чеченского полевого командира, который в первую чеченскую войну воевал с Россией, а в конце 1990-х передал под контроль федеральных войск город Гудермес. Позднее клан Ямадаевых отказался подчиняться Рамзану Кадырову. Почти сразу после допроса по этому делу Геремеев был назначен сенатором от Чечни и приобрел иммунитет, говорится в публикации.

Сулейман Геремеев - дядя Руслана Геремеева, бывшего офицера батальона "Север" 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова. В марте 2015 года Руслан Геремеев объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к убийству оппозиционера Бориса Немцова. Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале 26 марта сообщил, что Руслан Геремеев находится на Украине. Несмотря на требования защиты Бориса Немцова, Руслана Геремеева так и не допросили в рамках дела об убийстве оппозиционного политика, заявил адвокат Вадим Прохоров. Хотя глава Чечни Рамзан Кадыров и сообщил о местонахождении Руслана Геремеева, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина исключили возможность допроса Геремеева.

Еще один владелец дубайской недвижимости - замдиректора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Чечни Адам Алханов, за ним числились апартаменты в комплексе "Аль-Дабас" на искусственном острове Пальма Джумейра стоимостью более 700 тысяч долларов.

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