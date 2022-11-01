Экспертиза сочла достаточным ущерб СИЗО для привлечения Мякиева к ответственности

01 ноября 2022, 18:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Независимая экспертиза подтвердила расчеты, сделанные ФСИН, о сумме ущерба СИЗО в Нальчике, в котором обвиняется ингушский активист Багаудин Мякиев, сообщил адвокат Магомед Аушев.

Как писал "Кавказский узел", Багаудин Мякиев подозревался в уничтожении или повреждении чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ). Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Мякиев утром 17 июля 2019 года, находясь в карцере, "путем физического воздействия сломал ограждение санузла" и тем самым нанес Нальчикскому СИЗО ущерб в размере 5731 рубля. Защита получила разрешение у суда в Нальчике привлечь своего специалиста для оценки ущерба СИЗО, который указал, что смета, представленная обвинением, завышена, и ущерб оценивается в 4100 рублей. Если реальный ущерб меньше пяти тысяч, то состав преступления отсутствует, отметил адвокат Магомед Аушев. 27 июня суд в Нальчике удовлетворил ходатайство обвинения по делу ингушского активиста Багаудина Мякиева, обвиняемого в повреждении имущества СИЗО, о проведении новой экспертизы для проверки достоверности расчетов предыдущих специалистов.

2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу". По статье, по которой обвиняется Мякиев, ущерб от его действий должен составлять не менее 5000 рублей. Если он будет меньше, не будет состава преступления, пояснял ранее адвокат Магомед Аушев. Сумма ущерба, по версии обвинения, в ходе процесса менялась неоднократно - сначала он составлял 5700 рублей, потом 5100, теперь 5300. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину.

В Нальчикском мировом суде прошло заседание по делу Багаудина Мякиева, обвиняемого в повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу». На этом заседании было заслушан результат независимой экспертизы, которая должна была провести оценку достоверности представленных суду расчетов, - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

Экспертиза, проведенная специалистами ГКУ "Управление экспертизы проектной документации Кабардино-Балкарии", подтвердила расчеты, представленные сотрудниками ФСИНа. По мнению суда, добавил адвокат, в расчетах, представленных специалистом от защиты, были допущены просчеты.

Наказание по этой статье УК РФ варьируется в зависимости от нанесенного ущерба – от штрафа в размере зарплаты до лишения свободы до двух лет, когда ущерб исчисляется десятками миллионов рублей, отметил Аушев. "Если реальный ущерб был меньше 5000 рублей - это "отсутствие состава преступления и оправдательный приговор", - подчеркнул адвокат.

"Кавказский узел" также писал, что Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. 27 августа 2020 года Мякиев вышел на свободу, после освобождения он проводит пикеты с требованием освободить политзаключенных. Апелляционная инстанция 27 октября не нашла оснований для отмены приговора Багаудина Мякиева, осужденного после стычек с силовиками на протестной акции в Магасе.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их, после этого началось уголовное преследование участников митингов. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи годам и шести месяцам. Семь лидеров протеста в Ингушетии показательно получили длительные сроки за мирный протест, на котором призывали не допустить беспорядков, прокомментировали решение суда российские журналисты и политологи. Участник протестных акций Багаудин Мякиев был заключен под стражу сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Ставропольском крае. Активист признал, что на митинге в Магасе в марте 2019 года отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев.

Мякиев после освобождения из колонии неоднократно проводил акции в поддержку политзаключенных. 11 января 2021 года он провел одиночный пикет с требованием выпустить на свободу политзаключенных около администрации главы Ингушетии. На одиночном пикете в назрановском офисе Совета тейпов Ингушетии 24 декабря 2020 года Мякиев потребовал освобождения участников митинга в Магасе. 10 декабря 2020 года он выходил на одиночный пикет к Аланским воротам при въезде в Магас.