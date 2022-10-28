Обнародованы сведения полковника Самидли о коррупции в армии Азербайджана

28 октября 2022, 13:33

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В штате азербайджанской армии на фоне нехватки подготовленных бойцов были женщины, обслуживающие высокопоставленных военных, а на территории бывших воинских частей армейские начальники строили себе виллы, следует из опубликованной сегодня второй части аудиозаписи полковника Бабека Самидли.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября Meydan TV опубликовало аудиозапись беседы замкомандира корпуса азербайджанской армии, полковника Бабека Самидли с неизвестным собеседником. На ней Самидли, который принимал участие в карабахской войне 2020 года и погиб спустя несколько дней после ее окончания, заявил, что Азербайджан был не готов к войне 2020 года ни по снаряжению, ни по подготовке военных, а руководство армии заставляли занижать данные об обороноспособности Армении. По мнению Самидли, одержать победу помогла Турция, которая, в частности, поставляла "Байрактары".

Сегодня Meydan TV опубликовало в своем YouTube-канале вторую часть аудиозаписи беседы полковника Бабека Самидли с неизвестным собеседником. В опубликованном фрагменте, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", Самидли рассказал, что в армии есть "небоеспособные женщины", которые "удовлетворяют сексуальаные потребности" высокопоставленных военных. При этом полковник подчеркнул, что ему не дают подготовленных военных "под предлогом того, что нет финансов".

Также, по словам Самидли, территории бывших воинских частей в Азербайджане приватизируются, и на них высокопоставленные военные "строят себе виллы".

Напомним, Бабек Самидли погиб 23 ноября 2020 года при подрыве на мине около села Суговушан (армянское название села - Мадагиз) в Нагорном Карабахе во время поиска тел погибших.

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