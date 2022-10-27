Журналисты оценили как провал работу властей по обсуждению поправок в Конституцию Дагестана

27 октября 2022, 11:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Никто из чиновников не смог выстроить внятный диалог с жителями республики, считает Идрис Юсупов. Ни глава республики, ни его пресс-служба вовремя не ответили на часто задаваемые активистами вопросы, отметил Милрад Фатуллаев. Команда Сергея Меликова, которая отвечает за информационную работу, провалили ее, считает Гаджимурад Сагитов. Разнообразная критика поправок в Конституцию Дагестана, прозвучавшая со стороны активистов и жителей республики, нанесла ущерб властям в целом и Сергею Меликову в частности, считает Магомед Магомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня нацсобрание Дагестана обсуждает проект изменений в Конституцию республики. К зданию парламента стянуты дополнительные силы полиции. Обсуждение поправок в республике проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии. Глава Дагестана и спикер парламента обвинили в провокациях активистов, выступающих против изменений Конституции.

Против поправок в Конституцию Дагестана выступили как провластные НКО, так и организации, которые можно назвать оппозиционными, указали дагестанские журналисты. По их мнению, протест против изменения Конституции объединил разнородные силы в республике.

Организация обсуждений поправок в конституцию Дагестана была проведена небрежно, информационная работа в этом направлении не была выстроена, считает дагестанский журналист Идрис Юсупов. "Нет нормального информирования, как раз отсутствие чего и является, на мой взгляд, базой для общественных волнений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, от власти не нашлось человека, который внятно ответил бы на вопросы жителей республики. Все эти процессы проходили без широкого обсуждения. "Люди чувствуют эти недоговоренности, люди чувствуют, что чиновники что-то им не говорят, глава республики недоговаривает что-то, и поэтому у них появляется основа для сомнений. Причем эти сомнения не только у простых жителей, на которых могут оказать влияние какие-то громкие заявления, но и у специалистов и экспертов, у юристов возникают закономерные вопросы", – отметил Юсупов.

На вопросы жителей власти не дают ответов. "А все, кто поднимает свой голос и задается разумными сомнениями в действиях власти – они объявляются теми, которые занимаются организацией дестабилизации в обществе", – отметил Юсупов.

По его оценке власти сработали неудовлетворительно. По мнению журналиста, критика поправок в обществе не столько наносит ущерб главе Дагестана, сколько показывает уровень взаимоотношений в дагестанском обществе, где даже обсуждение поправок происходит "ажиотажной форме".

По мнению Юсупова, дагестанские власти должны были провести соответствующие мероприятия в виде общественных слушаний, круглых столов для обсуждения поправок и ответа на вопросы, внятные ответы на которые общество до сих пор не получило.

Ни глава Дагестана, ни республиканские чиновники неподотчётны жителям республики, потому что не жители республики их назначили и выбирали их, добавил он. "В первую очередь их действия будут направлены на то, чтобы отчитаться перед вышестоящими органами", - сказал журналист.

Команда главы Дагестана Сергея Меликова и его команда должны были провести работу по разъяснению дагестанцам сути тех поправок в Конституцию, за принятие которых сегодня будут голосовать депутаты республиканского парламента, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Возникает вопрос, почему нельзя было главе республики, а прежде всего его пресс-службе, его команде ответить на самые часто задаваемые вопросы, для того, чтобы перед тем как обсуждать этот вопрос уже в парламенте, тем более его принимать, снять все возникающие у дагестанцев вопросы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению главреда, работу по разъяснению также должны были провести соответствующие структуры в республиканском парламенте. "Ничего не мешало руководителям парламента, руководителям республики созвать пресс-конференцию, на которой участвовали бы прежде все независимые средства массовой информации, представители общественности и ответить на все вопросы (касательно принятия поправок в конституцию Дагестана – прим. "Кавказского узла"), которые они считают важными", – отметил журналист.

Общественные организации высказали свои позиции касательно принятия поправок в Конституцию Дагестана, в том числе через социальные сети. "Команда Меликова и Народного собрания сработала очень плохо. Безусловно, это скажется на имидже, авторитете и рейтинге исполнительной и законодательной власти. Считаю, что это отрицательно скажется на их рейтингах, потому что у общественности остались без ответа их самые острые вопросы", – отметил журналист.

Он считает, что республиканская прокуратура, как надзирающее за соблюдением законности ведомство, а также некоторые профильные министерства могли бы ясно и развернуто высказать видение и толкование тех действий, которые будут сегодня происходить в парламенте республики.

Со слов Фатуллаева, критика поправок в Конституцию Дагестана со стороны жителей республики и общественных организаций Дагестана сказалась на рейтинге власти, потому что, по мнению Фатуллаева, работа по информированию людей была организована плохо и недостаточно.

"Тех мероприятий, которые власти провели под давлением общественного мнения, оказалось недостаточно", – отметил Фатуллаев.

По мнение аналитика, большинство жителей Дагестана не совсем правильно толкуют те вопросы, которые будут рассмотрены в парламенте республики. Общественное мнение формируют "те, кто с этой общественностью работает", а когда власти игнорируют общество, то возникает информационный вакуум.

"Если этого не делают власти, то это делают другие. Если власти хотят довести свою позицию и эта позиция должна быть услышана общественностью Дагестана, то они должны в этом поле работать", – отметил журналист.

Он добавил, что республиканские власти самоустранились, а за них эту работу проводят активисты так, как они это умеют. "Среди активистов есть разные люди. Кто-то искренне исключительно за благо Дагестана. А кто-то ради и за благо Дагестана, но видит это как-то по своему, а кто-то преследует свои узкие политические или конкретно политические цели", – рассказал Фатуллаев.

"Мы сегодня видим, что позиция общественных организаций и позиция общественных лидеров имеет больше поддержки в дагестанском обществе, чем та позиция, которую имеют власти", – подчеркнул он.

24 октября представители общественных организаций и независимых СМИ не смогли попасть на слушания о поправках в Конституцию, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. На круглом столе противники поправок смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились результатов. При этом власти не пустили на слушания большинство активистов, так как полемика могла оказаться не в пользу властей, слушания носили формальный характер, и последнее слово будет за Народными собранием, указали дагестанские журналисты и активисты.

Команда Сергея Меликова, а именно та ее часть, которая отвечает за информационную работу, провалили ее. Может быть при качественной информационно-разъяснительной работе, через разработку определенного механизма диалога и консенсуса вопрос с поправками в Конституцию не имел бы последствий, считает также главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Он считает, что представители власти усиливают разобщенность среди жителей Дагестана. И если со стороны жителей могут выступать обезличенные личности, анонимные блогеры, которые, возможно, позволяют некорректные высказывания, то со стороны власти – это публичные люди, которые ни в коем случае не должны себе позволять неуважительных высказываний в адрес оппонентов, отметил Сагитов.

Происходящие в связи с поправками в Конституцию Дагестана события сильно отразятся на репутации власти, и это приведет к снижению рейтинга и доверия к ней, отметил журналист. "А это всегда экономические и политические потери", – считает он.

По мнению Сагитова, власти Дагестана как модератор всего происходящего на территории республики не справились со своими обязанностями. Та дискуссия на счет поправок в конституцию Дагестана, которая сегодня идет – это признак конфликта и отсутствия доверия и взаимодействия власти и общественных организаций. "Это серьезный кризис, в котором, к сожалению, пострадаем все мы", – подытожил Сагитов.

Разнообразная критика поправок в Конституцию Дагестана, прозвучавшая со стороны активистов и жителей республики, нанесла ущерб властям в целом и Сергею Меликову в частности, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Власти понесли сильные репутационные риски, потому что не могли никого в обществе убедить в том, что принятие этих поправок не отразится на целостности Дагестана",– сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, у властей не должно быть оснований считать, что активисты разобщают жителей Дагестана. "По сути, Меликов и другие руководители республики, создали эту конфликтную ситуацию и мало что предприняли, чтобы дать обществу гарантии, что худшие сценарии не сбудутся", – пояснил журналист.

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