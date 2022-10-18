Верховная рада Украины признала независимость Ичкерии

18 октября 2022, 14:50

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Верховная рада приняла закон о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии и признала ее территорию временно оккупированной Россией. Это решение поддержали 287 народных депутатов.

Как писал "Кавказский узел", Депутаты Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и Муса Магомедов 11 июля внесли проект постановления о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия.

Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией в ходе Второй Чеченской кампании. Ичкерия не была признана не одним из государств - членов ООН, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченская Республика Ичкерия".

Верховная рада одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии. Депутаты признали Ичкерию временно оккупированной Россией и "осудили геноцид чеченского народа". В поддержку этого решения проголосовали 287 народных депутатов, еще 64 в голосовании не участвовали. следует из информации на сайте Верховной рады Украины.

"Кавказский узел" также писал, что 26 февраля проживающий в Великобритании Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому направить в зону боевых действий живущих в Европе выходцев из Чечни. В свою очередь Рамзан Кадыров 1 марта пригрозил расправой уроженцам Чечни, выступающим на стороне Украины.

В октябре стало известно, что на Украину прибыл полевой командир Рустам Ажиев, который объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника. Численность чеченских отрядов, воюющих на стороне Украины, растет, их боевой опыт востребован, рассказали источники.

21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов любой ценой "добраться" до проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, предложив землякам заграницей убить политического деятеля самопровозглашенной Ичкерии в обмен на помилование и возвращение в Чечню.

Призыв Рамзана Кадырова убить Ахмеда Закаева вызван активностью последнего на Украине, однако именно постоянное внимание главы Чечни добавляет Закаеву популярности, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков. Кадыров призывает к насильственным действиям, однако нет шансов, что он понесет предусмотренную за это законом ответственность, добавил тогда Евгений Черноусов.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

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* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России была признана террористической.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.