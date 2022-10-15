Фермер пожаловалась на требование Генпрокуратуры об изъятии земельного участка

15 октября 2022, 05:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования, в числе 74 ответчиков - агротуристический комплекс "Ферма Экзархо". Ее владелец Инга Экзархо рассказала, что участок взят в аренду на 49 лет.

Сообщение об угрозе изъятия земель у "Фермы Экзархо" поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 12 октября. "Ферма Экзархо" под угрозой уничтожения, сегодня получила повестку в суда на 14.10 - прокуратура РФ подала иск о признании договора аренды ничтожным + нецелевое использование земель", - написала Инга Экзархо, добавив: "В моей упряжке 74 ответчика, в том числе и "Мацеста чай". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Она также добавила, что ферма существует с 2014 года и "является производителем с/х продукции, а также объектом агротуризма".

14 октября Хостинский районный суд начал рассмотрение спора, связанного с земельными отношениями, «о признании недействительными сделок с земельными участками, истребовании из незаконного владения земельных участков, снятии с кадастрового учета земельных участков», рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель Хостинского районного суда Сочи. По ее словам, "в деле участвуют 74 ответчика и около двух десятков третьих лиц».

В числе ответчиков - "Ферма Экзархо". Ее хозяйка Инга Экзархо призналась корреспонденту "Кавказского узла", что была шокирована тем, как быстро суд принял к рассмотрению иск прокуратуры.

По словам Экзархо, она создала фермы в 2014 году, сразу после Олимпиады. «По образованию я филолог. До фермы мы занимались с мужем ресторанным бизнесом. Нас всегда волновала проблема качества продуктов, решили производить их сами. На постоянной основе у меня работают 15 человек. Много людей на подработке, на сезонных работах. Среди них животноводы, садоводы, тепличники, сыровары. В основном на ферме мы производим своей сыр, у нас есть своя доставка по городу, свои клиенты. В плане туризма у нас сезонное предприятие: летом гостей гораздо больше, чем зимой. Летом в день могут прийти 300 гостей с детьми, в межсезонье в дождь не придёт никто. В целом в летние месяцы принимаем от пяти до шести тысяч гостей. После полученного иска и мы, и наши работники оказались в «подвешенном состоянии». У нас земля сельхозназначения в аренде на 49 лет с 2013 года", - рассказала Экзархо.

По ее словам, восемь лет назад они обратились к руководству "Чайсовхоза" на Мацесте с планом организации фермы и попросили в аренду землю, "которая была не использована под их нужды". "Руководство пошло навстречу, общались достаточно долго, прежде чем получили одобрение. Оформление было по официальному регламенту, со своими бюрократическими сложностями, как и везде. Но все это мы выстояли и прошли. В фирму были вложены огромные деньги: вложены практически все деньги семьи, заработанные за долгий период предпринимательской деятельности и с продажи недвижимости. Ферма будет окупаться ещё достаточно долго из-за высокой стоимости содержания животных в наших условиях и сезонности в работе, что не позволяет стабильно зарабатывать круглогодично. Приходится зимой тратить на содержание фермы деньги, заработанные летом. Летний сезон, к сожалению, в последнее время, сокращается», - рассказала фермер.

Экзархо сообщила, что на ферму к ним из прокуратуры никто не приходил, никаких замечаний не делал, никто ранее по вопросу использования земель по назначению не обращался.

По словам фермера, ее соседями по участку являются другие фермеры, есть многодетные семьи, которые обрабатывают землю и этим зарабатывают на жизнь. «Прокуроры требуют признание наших договоров аренды ничтожным из-за преемственности договоров 2005 и 2009 годов (между федералами и чай совхозом), к которым мы, добросовестные арендаторы, вообще никакого отношения не имеем, заключившие договор аренды в 2013 году и получившие госрегистрацию этого договора в регпалате. А о нецелевом использовании нами этой земли вообще говорить странно, но, тем не менее, об этом написано в иске. Это вообще неприемлемая тема, предъявлять нам такой иск. Я понимаю, что далеко не все арендаторы имеют правильное отношение к сельхозземле, но прежде, чем вести людей в суд и судить их, нужно проводить тщательную прокурорскую проверку. Судя по всему, всех арендаторов «свалили в кучу» без какого-либо предварительного разбирательства и индивидуального подхода», - предположила Экзархо.

Представитель фермера, юрист Виктория Носова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что присутствовала на суде по доверенности. На суд, по ее словам, собралось не более 30 человек - менее половины от всех ответчиков. «Люди не явились, возможно, потому что не были извещены. Судья не мог представить доказательств того, что люди все осведомлены и о дате суда, и об иске», - рассказала она.

По ее мнению, налицо "нарушение прав участников процесса на состязательность сторон и на фундаментальное право ознакомиться с материалами дела". "Мы не видели документов не только об извещении о дате суда всех участников процесса, но и документов, приложенных к иску, на которые ссылаются прокурору. Многие не получили иски вообще и не знают, о чем идет в них речь. Прокуроры были почему-то из Адлера, хотя суд в Хосте, как и участки. Я и мои коллеги, которые пришли защищать своих доверителей, заявили массу ходатайства - об ознакомлении с делом, о прекращении дела за давностью срока, о выделении в отдельное производство дел по юрлицам и переносе его в арбитражный суд… Судья не вынес вердикта ни по одному их ходатайств, а объявил о переносе дела на 19 октября», - отметила юрист.

По ее словам, в ее практике это первый иск, где ответчиками проходят 74 юридических и физических лица.

Представитель суда подтвердила дату переноса суда на 19 октября.

Менеджер фермерского хозяйства Анна Пальок рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что хозяйка фермы Инга Экзархо, является частным предпринимателем и учредителем предприятия малого бизнеса "Агро-туристического комплекса "Ферма Экзархо". Она подтвердила, что ее работодателю вручили иск от Генеральной прокуратуры о факте неправомерного выбытия из госсобственности и передачи коммерческой организации и призналась, что не знает, что делать, если потеряет работу.

Сотрудница фермы Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает животноводом. "На "Ферме Экзархо" мы занимаемся именно производством сельскохозяйственной продукции - сыров и молочной продукции, выращивание овощей, фруктов и ягод, разведение с/х птицы, коз, коров и овец, содержанием спортивных и любительских лошадей. Дополнительно организован комплекс агро-туристических услуг», - рассказала она.

По мнению другого сотрудника фермы Владимира, ферма "принимает активное участие в процессе импортозамещения санкционных продуктов (сыры разных сортов, в том числе и аналоги европейских с благородной плесенью), продвижения любительского и профессионального конного спорта в нашей стране".

«В соответствии с существующими законодательными актами и правилами вся сырная и молочная продукция, произведённая на «Ферме Экзархо», зарегистрирована в ГИС «Меркурий», где можно получить исчерпывающую информацию о нашей сельскохозяйственной продукции. И мне непонятно, чем мотивируется в иске «нецелевое использование сельскохозяйственных земель», - подтвердила Инга Экзархо.

Она рассказала, что ферма неоднократно становилась лауреатами и победителями различных конкурсов как федерального, так и регионального уровней. "На сегодняшний день обесценено все, чем я занималась 10 лет своей жизни, вложив в этот проект все деньги семьи, огромный опыт, свои силы, тяжелый труд, знания и огромное желание сделать лучшее предприятии России», - посетовала фермер.

В иске Генпрокуратуры РФ (копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла»), в частности, сказано: "Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамок надворных мероприятий по проверке законности использования земель, расположенных на территории Хостинского внутригородского района г. Сочи, выявлены факты неправомерного выбытия из государственной собственности и передачи коммерческой организации земель сельскохозяйственного назначения общей площадью порядка 538 га, а также их использования по нецелевому назначению".

По поводу "Фермы Экзархо" сказано, что хозяйству по договору аренды был передан безвозмездно земельный участок площадью почти 55 тысяч кв.м. Категория земель участка - "земли сельскохозяйственного назначения", а вид разрешенного использования - "для сельскохозяйственного использования". Также отмечается, что на участке расположены шесть объектов недвижимости - все нежилые. При этом, отмечает ведомство, на участке нет объекта недвижимости, "по отношению к которым вышеуказанные здания являются вспомогательными, в связи с тем для их строительства требовалось получение разрешений на строительство".

В заключении иска прокуратура требует расторгнуть долгосрочные договора со всеми арендодателями и вернуть земли в госсобственность.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что Генпрокуратура Российской Федерации в августе потребовала изъять в собственность государства 140 участков общей площадью 1524 га в Адлере, так как, по данным ведомства, арендаторы участков не используют их по назначению.

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