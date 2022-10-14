Помощь врачей потребовалась Таганову после выхода из СИЗО

14 октября 2022, 12:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После пребывания в СИЗО под Майкопом самочувствие Романа Таганова ухудшилось, ему требуется медицинская помощь, сообщила супруга активиста. Адвокат подтвердил сведения о плохом самочувствии подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", Роман Таганов вышел на свободу из СИЗО 13 октября, спустя неделю после вступления в силу решения Майкопского горсуда об условном сроке.

6 октября Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову. Это означает, что избранная Таганову мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день адвокат активиста Феликс Вертегель. Он предположил, что Таганова отпустят 6 или 7 октября, после передачи в СИЗО решения суда. Однако 9 октября адвокат сообщил, что Таганов все еще остается под стражей. Защитник подал жалобу в прокуратуру.

Из-за ухудшения самочувствия после пребывания в изоляторе Роману Таганову требуется помощь врачей, сообщила сегодня супруга активиста.

"Он рассказал о нечеловеческих условиях, в камере было больше человек, чем по нормативам. Больше практически ничего не рассказывал, так как состояние не из лучших, он нуждается в медицинской помощи – сегодня мы обратимся в больницу", - приводит сегодня ее слова "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат Феликс Вертегель подтвердил данные о плохом самочувствии активиста. Он добавил, что 13 октября супруга Таганова была на личном приеме в прокуратуре Адыгеи. По его словам, на прием она попала около 14 мск, а уже в 17 мск Таганова выпустили из СИЗО, пишет издание.

Напомним, 29 июля Роман Таганов был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения. Супруга активиста заявила, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома. Суд, принимая решение о переводе Таганова в СИЗО, отказался от проверки версии ФСИН, указал адвокат.

19 марта стало известно, что Таганов помещен под домашний арест, 21 мая срок домашнего ареста был продлен. Таганов сообщил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми оказалась на грани выживания.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.