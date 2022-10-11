Солтаев попросил не распространять видео с просьбой помочь осужденному чеченцу

11 октября 2022, 13:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После призывов о максимальном репосте видео с просьбой к руководству Чечни обратить внимание на судьбу осужденного уроженца Чечни Халида Азматгириева, права которого нарушаются в колонии, уполномоченный по правам человека в Чечне попросил не распространять эту видеозапись.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Чечни Халид Азматгириев, отбывающий наказание в ИК-18 в Мордовии, нанес себе лезвием бритвы более 20 порезов на животе в зале Зубово-Полянского суда в знак протеста против предвзятого, по его мнению, отношения к нему со стороны судьи. Через три дня после инцидента суд продолжил рассматривать дело Азматгириева и провел прения без адвоката по соглашению, заявила сторона защиты. В суде тогда рассматривалось дело о том, что Азматгириев ударил сотрудника колонии. "Никаких объективных доказательств вины Азматгириева - например, видеофиксации - в деле нет. Обвинение построено на показаниях двух сотрудников учреждения", - заявил один из адвокатов Азматгириева Анас Эльмурзаев.

По делу Азматгириева 28 сентября был вынесен приговор, но каков он, на сайте Зубово-Полянского районного суда Мордовии не сообщается.

Халид сидит по сфабрикованному делу в колонии и не может выйти на свободу, так как ему все время добавляют срок, заявил автор видео, опубликованного 10 октября в Instagram*-паблике "ЧП Грозный №1". Автор видео попросил максимально распространить эту информацию, чтобы на дело Халида Азматгириева обратило внимание руководство Чечни.

Из рассказа автора видео следует, что Халид Азматгириев осужден по делу о попытке убийства. По версии автора видео, в Халида трижды выстрелили, после чего он нанес два удара ножом, а затем отвез пострадавшего в людное место и попросил вызвать ему скорую. В колонии Халида семь лет держали в одиночной камере, что сказалось на его психическом состоянии, заявил автор видео. "У него полностью сломана психика", - говорит он. Халид совершает частые попытки суицида, добавил мужчина. А после того как Халид порезал себе живот на заседании суда, в камере к нему была применена физическая сила, рассказал он, продемонстрировав на видео подтверждающие это кадры.

Адвокат Юрий Ткаченко в том же видео рассказал, что Халид Азматгиреев сейчас отбывает срок в Мордовии. "До конца срока ему остается меньше двух месяцев. Более семи лет он не выходит из-под крыши, перемещаясь из штрафного изолятора в помещение камерного типа и обратно, находясь в одиночной камере. Все этот время он подвергается побоям, издевательствам и провокациям", - сказал он.

Его склоняют к суициду, открыто говорят, что из лагеря он живым не выйдет, чему есть многочисленные свидетельства, заявил адвокат. Доведенный до отчаяния, Халид, со слов адвоката, регулярно совершает попытки суицида. Орудие для таких попыток, находясь в одиночной камере, Халид может получить только от сотрудников колонии, уверен адвокат. "Это ли не доведение до суицида?" - спросил он.

Адвокат Ткаченко добавил, что в 2020 году Азматгириева "спровоцировали на применение силы к заместителю начальника колонии", после чего, добавив срок, суд вернул его в ту же самую колонию. После этого, по словам адвоката, администрация колонии "продавила" возбуждение уголовного дела в отношении Азматгириева по статье 321 Уголовного кодекса России за дезорганизацию деятельности колонии. При этом, по словам адвоката, доказательств вины Азматгириева нет, но прокурор запросил для него три года лишения свободы.

Публикация с видео о нарушении прав Халида Азматгириева набрала к 13.30 мск 11 октября в паблике, на который подписаны 273 тысячи человек, 28,3 тысячи просмотров и 139 комментариев. Часть пользователей обратились к властям республики с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Уважаемый Рамзан Ахматович, ради Аллаха, помогите пожалуйста нашему брату, которого я даже не знаю, но очень болит сердце смотреть. как издеваются над нашим братом. Ещё раз очень прошу вас - обратите внимание пожалуйста на эту ситуацию", - обратился к главе Чечни

"Вопрос с первых дней на контроле! Прошу не раскидывать это видео!" - говорится в комментарии, оставленном там же от имени Мансура Солтаева (mansur_solltaev).

После этого Солтаев разместил и в своем Instagram-аккаунте видео по этому поводу. На видео он говорит по-чеченски и демонстрирует с экрана телефона запись с рассказом блогера про Азматгириева. Запись Солтаева, на аккаунт которого подписаны 98.1 тысячи человек, набрала к 13.30 мск 128 отметок "нравится" и 27 комментариев.

"У меня просьба не распространять это видео. У нас этот вопрос под контролем. Мы делаем все от нас зависящее", - привело слова из видео Мансура Солтаева в переводе на русский язык "Грозный Информ".

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