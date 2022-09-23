Попытка суицида заключенного из Чечни не помешала суду провести прения по его делу

23 сентября 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Чечни Халид Азматгириев, отбывающий наказание в ИК-18 в Мордовии, нанес себе лезвием бритвы более 20 порезов на животе в зале Зубово-Полянского суда в знак протеста против предвзятого, по его мнению, отношения к нему со стороны судьи. Через три дня после инцидента суд продолжил рассматривать дело Азматгириева и провел прения без адвоката по соглашению, заявила сторона защиты.

Инцидент с членовредительством в зале Зубово-Полянского суда произошел 20 сентября, когда рассматривалось дело уроженца Чечни Халида Азматгириева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анас Эльмурзаев. "В ходе очередного судебного заседания, после того, как суд отклонил все ходатайства защиты, подсудимый достал откуда-то лезвие и нанес себе около 20 порезов на животе, вызвав обильное кровотечение. В зал суда пришлось вызвать медиков", - рассказал адвокат.

Он пояснил, что защита ходатайствовала, в частности, "пригласить для подсудимого переводчика и объявить перерыв для того, чтобы пообщаться с ним, а также назначить психолого-психиатрическую экспертизу для Азматгириева в связи с его неустойчивым эмоциональным состоянием".

Заключенный ИК-18 Мордовии обвиняется в том, что ударил сотрудника колонии, пояснил адвокат. "Никаких объективных доказательств вины Азматгириева - например, видеофиксации - в деле нет. Обвинение построено на показаниях двух сотрудников учреждения", - заявил Эльмурзаев.

Его подзащитный должен освободиться в ноябре, но если приговор суда будет обвинительным, заключенный проведет в колонии еще несколько лет, отметил адвокат.

Несмотря на то, что подсудимый нуждается в лечении, суд не стал откладывать судебное заседание надолго и сегодня провел прения в отсутствие адвокатов по соглашению, сообщил Эльмурзаев. По его мнению, "судья торопится вынести приговор", поэтому адвокат не сомневается, что приговор будет обвинительный.

Защитник написал жалобы на имя генерального прокурора и уполномоченного по правам человека России с требованием принять меры по защите прав заключенного. В своем обращении он указал, что суд не учитывает, что у Азматгириева диагностировано "эмоционально неустойчивое расстройство личности". К такому выводу пришли эксперты, освидетельствовавшие заключенного, отметил адвокат. "Это психическое нарушение, при котором человек импульсивен, имеет слабый самоконтроль, неуравновешен в словах и действиях. Подсудимый состоит на учете у психиатра. Состояние его требует длительной психотерапии", - сказано в жалобе Эльмурзаева.

При этом права заключенного в колонии "систематически нарушаются", говорится далее в заявлении адвоката. Азматгириев многократно водворялся в штрафной изолятор (ШИЗО) и помещение камерного типа (ПКТ), где содержался в одиночестве, что усугубляло его психическое состояние, констатировал защитник.

Судья, рассматривающий дело Азматгириева, сегодня удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 28 сентября, следует из картотеки Зубово-Полянского суда Мордовии.

Напомним, в марте 2019 года не менее восьми осужденных, среди которых оказались жители Чечни, совершили массовое членовредительство, протестуя против действий руководства колонии в Мордовии. ФСИН сочла протест необоснованным.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.