Приговор Аристархову оставлен без изменения

10 октября 2022, 06:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Московский областной суд не стал снижать срок наказания националисту Максиму Аристархову, осужденному на 16 лет за соучастие в убийстве в 2007 году уроженца Дагестана и мигранта из Таджикистана.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля стало известно, что Мытищинский горсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима националиста Максима Аристархова, соратника Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом "Тесак". Аристархова признали виновным в убийстве двух человек группой лиц по мотивам национальной ненависти. Следствие смогло установить личность только одного из убитых, им оказался уроженец Дагестана Шамиль Одаманов. 11 сентября Аристархов попросил апелляционную инстанцию смягчить приговор, сославшись на сотрудничество со следствием.

По версии суда, в апреле 2007 года Аристархов в пропагандистских целях был привлечен к совершению убийства двух лиц неславянского происхождения, процесс которого он должен был записать и разместить видео в Интернете. Потенциальных жертв вывезли в парк "Лосиный остров" в Мытищах, где убили. В августе 2007 года силовики сообщили о начале проверки после публикации видеозаписи со сценами жестокого убийства двух человек. В ролике под названием "Казнь таджика и дага" были показаны двое стоящих на коленях людей, повторяющих "Нас арестовали русские национал-социалисты". Одному из них перерезают горло и отпиливают голову ножом с зазубринами, другому стреляют в голову. Видеоролик находился некоторое время в файлообменных сетях, откуда был вскоре удален.

Московский областной суд оставил приговор Максиму Аристархову без изменения, отклонив апелляционную жалобу, в которой он просил снизить ему срок заключения, пишет сегодня, 10 октября "Коммерсант".

На рассмотрении жалобы Аристархов зачитал ее текст. Он отметил, что лично не принимал участия в убийствах, а находился в 50 метрах от места преступления и просто наблюдал. Осужденный заявил, что до последнего не верил, что убийства действительно будут совершены. При этом он не отрицает, что принимал участие в копке могил.

Также Аристархов отметил, что по преступлению, совершенному в сентябре 2007 года, вышел срок давности, а также посчитал, что суд не в полной мере оценил признание им вины и сотрудничество со следствием.

Адвокат также призвал снизить срок наказания, а прокурор потребовал оставить решение суда первой инстанции без изменения. Апелляционная инстанция Мособлсуда согласилась с доводами прокуратуры и отклонила жалобу.

Напомним, Максим Марцинкевич покончил с собой 16 сентября 2020 года в одном из СИЗО Челябинска. В декабре 2018 года он был признан виновным в разбое и хулиганстве и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Ранее Марцинкевич отсидел три года колонии за преступления экстремистской направленности. В 2000-е годы "Тесак" был символом неонацистов и записывал жестокие видеоролики с избиениями "врагов нации".

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