Националист Аристархов обжаловал приговор за убийство дагестанца в Подмосковье

12 сентября 2022, 07:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Националист Максим Аристархов, осужденный на 16 лет колонии за жестокое убийство уроженца Дагестана и мигранта из Таджикистана в апреле 2007 года, попросил апелляционную инстанцию смягчить приговор, сославшись на сотрудничество со следствием.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля стало известно, что Мытищинский горсуд приговорил к 16 годам колонии строгого режима националиста Максима Аристархова, соратника Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом "Тесак". Аристархова признали виновным в убийстве двух человек группой лиц по мотивам национальной ненависти. Следствие смогло установить личность только одного из убитых, им оказался уроженец Дагестана Шамиль Одаманов. 8 июля тот же суд признал виновным по тому же делу другого соратника Марцинкевича - Сергея Маршакова и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

По версии суда, в апреле 2007 года Аристархов в пропагандистских целях был привлечен к совершению убийства двух лиц неславянского происхождения, процесс которого он должен был записать и разместить видео в Интернете. Потенциальных жертв вывезли в парк "Лосиный остров" в Мытищах, где убили. В августе 2007 года силовики сообщили о начале проверки после публикации видеозаписи со сценами жестокого убийства двух человек. В ролике под названием "Казнь таджика и дага" были показаны двое стоящих на коленях людей, повторяющих "Нас арестовали русские национал-социалисты". Одному из них перерезают горло и отпиливают голову ножом с зазубринами, другому стреляют в голову. Видеоролик находился некоторое время в файлообменных сетях, откуда был вскоре удален.

Максим Аристархов направил в Московский областной суд апелляционную жалобу, в которой попросил снизить назначенный срок наказания хотя бы на год или полтора, сообщил поздно вечером 11 сентября "Коммерсант".

Осужденный пояснил, что, признавая свою вину и заключая соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, он рассчитывал на более мягкий приговор.

В Мособлсуд свое представление на приговор направил и представитель Генпрокуратуры, требующий ужесточить наказание Аристархову, пишет издание.

Напомним, Максим Марцинкевич покончил с собой 16 сентября 2020 года в одном из СИЗО Челябинска. В декабре 2018 года он был признан виновным в разбое и хулиганстве и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Ранее Марцинкевич отсидел три года колонии за преступления экстремистской направленности. В 2000-е годы "Тесак" был символом неонацистов и записывал жестокие видеоролики с избиениями "врагов нации".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.