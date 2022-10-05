Люди заблокированы в урочище после схода селя в Кабардино-Балкарии

05 октября 2022, 13:54

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Двадцать человек оказались заблокированными в урочище Джилы-Суу после схода селя, сообщило Минкурортов Кабардино-Балкарии.

Селевой поток около урочища Джилы-Суу Зольского района сошел сегодня в 11.15 мск и перекрыл движение на автодороге Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Суу – Эльбрус, сообщило Минкурортов Кабардино-Балкарии.

"В Джилы-Суу заблокированными остаются 20 человек и 4 автомобиля. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Специалисты дорожной службы перебрасывают технику к месту происшествия, в ближайшие часы дорожники приступят к ликвидации последствий стихии", - говорится в публикации, размещенной в 12.47 мск в Telegram-канале министерства.

О начале работ, по состоянию на 13.53 мск, министерство не сообщило.

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