Земельный спор мэрии и отельера создал проблемы жильцам дома в Сочи

23 сентября 2022, 11:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участок земли в Сочи был сдан в аренду гостинице, и установленный там забор ограничивает доступ к соседнему жилому дому, пожаловались жильцы. Мэрия добивается расторжения договора аренды, владелец гостиницы оспорил в суде позицию чиновников.

22 сентября Центральный райсуд Сочи начал рассмотрение иска АО «СИ ГЭЛАКСИ» к администрации города и жильцам дома по улице Гагринской. Истец в лице директора компании Алексея Лагеря оспаривает установленный в 2021 году администрацией Сочи сервитут для прохода и проезда к дому № 5 по улице Гагринской и историческому музею певицы Барсовой. Истец считает что «целями сервитута» нарушены его его права.

Судья сообщил присутствующим сторонам, что по ходатайству истца назначена экспертиза. Ответчики попросили судью отложить заседание, чтобы они могли ознакомиться с этой экспертизой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель ответчиков, адвокат Залина Малиева. "Мы впервые узнали об этой экспертизе и ходатайствовали об ознакомлении с ней", - пояснила она.

Секретарь судьи сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание назначено на 27 сентября.

Сообщение о том, что жильцы дома по улице Гагринской рискуют снова потерять проезд к своему дому, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 26 августа. "До 2019 года собственники жилого дома могли проходить и проезжать к себе домой, но в 2019 году проезд и проход был полностью перекрыт, и мы лишились возможности пользования услугами по вывозу мусора, доставке почты, проезда к дому технических служб и машин скорой помощи. Прокуратурой Сочи было вынесено предписание пересмотреть результаты межевания, но администрация не реагирует на этот предписание. Также было предписание оформить публичный сервитут для музея и жилого дома номер 5, со схемой проезда и прохода и к жилому дому по ул. Гагринской 5. Постановление о публичном сервитуте было оформлено, но информация о жилом доме по ул. Гагринская 5 исчезла из постановления, хотя в проекте постановления наш дом был указан в сервитуте. В данный момент по иску руководства "Си Гэлакси" постановление о публичном сервитуте оспаривается в Центральном районном суде города Сочи, и если сервитут будет отменен, мы опять останемся без доступа к своему дому, своей земле и своему имуществу", - написала в сообщении Ольга Москатова, собственник земельного участка, на котором стоит дом, принадлежащий трем собственникам.

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Корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Москатова пояснила, что сама живет в этом доме и владеет его частью. В доме живут 10 человек, в том числе инвалиды и несовершеннолетние дети, один из которых - ребенок с аутизмом. По ее словам, проезд и проход к дому был с улицы Черноморской по территории общего пользования - внутриквартальному проезду, которые появился в 1970-е годы, когда было построено здание пансионата "Светлана". Этот же проезд вел и к музею певицы Валерии Барсовой. В 1999 году администрация Сочи передала земельный участок в аренду пансионату "Светлана", ныне СПА-отель "Си Гэлакси", без уточнения границ и формирования участка, без учета территорий общего пользования и прав собственников смежных участков, включая земельный участок, на котором находится музей, рассказала Ольга Москатова.

По ее словам, в 2014 году земельный участок был окончательно сформирован, передан "Си Гэлакси" и поставлен на кадастровый учет, а 2019 году проезд и проход к жилому дому был полностью перекрыт. Ольга Москатова пояснила, что возглавляет общественную организацию, созданную для семей, которые воспитывают детей-аутистов. "По адресу ул. Гагринская 5 с 2016 года зарегистрирована некоммерческая организация, занимающаяся бесплатной помощью семьям, воспитывающих детей с нарушениями развития, работа которой также блокируется из-за сложившейся ситуации. Дети с аутизмом и их родители приходили к нам постоянно, потому что в нашем дворе мы организовали для них различные активности. Из-за перекрытия дороги к дому родители со своими детьми не могут попасть к нам. А это порядка 300 человек. Каждый раз нам, хозяевам дома, приходится отчитываться перед охранниками гостиницы и просить открыть ворота, ждать, когда они согласуют это открытие. Недавно у нас была скорая, и скорую не пропустили. Врачи шли пешком к нам", - рассказала Ольга Москатова.

Другая собственница дома Теодора Милекич подтвердила слова соседки, пояснив, что живет в этом доме с 1998 года, там же живут ее супруг и двое их детей. "Сотрудники "Sea Galaxy" с 2013 года нам стали заявлять, что мы больше не можем проходить и проезжать к себе домой. Они поставили сначала шлагбаумы и со стороны улицы Черноморская и с улицы Гагринская, а после установили железные ворота, от которых нам не дали ни пультов, ни ключей, тем самым лишили нас права пользоваться своей собственностью и проходить к себе в дом. Мы были вынуждены пользоваться единственной оставшейся возможностью попасть в свой собственный дом - просить сотрудников музея пропускать нас через их проход «Дома музея Дачи В.Барсовой», исключительно, что понятно, в их рабочие часы (с 9 до 18, шесть дней в неделю, воскресенье в музее выходной). Такая вопиющая несправедливость и абсурдность сделала нашу жизнь просто невыносимой", - рассказала Теодора Милекич корреспонденту "Кавказского узла".

Собственники жилья много раз обращались в администрацию Сочи, пояснила она. "Сначала получали ответ, что участок "Sea Galaxy" ещё не сформирован и точные границы не определены. Устно нам обещали, что при окончательном утверждении участка наши права как собственников будут учтены. На деле же время шло, а ситуация никак не меняется… Мы с детьми вынуждены были сменить место жительства, пока не решится вопрос нашего прохода к дому", - рассказала женщина.

По ее словам, чиновники долгое время игнорировали обращения и отвечали "формальными отписками", а потом "наконец-то признали проблему и сказали, что подадут в суд на гостиницу".

Семья вынуждена "скитаться по квартирам", добавил супруг Теодоры, Джордже Милекич. "Нам создали нечеловеческие условия проживания, и мы вынуждены скитаться по квартирам… Столько времени уже прошло, а мы все никак не добьёмся справедливости", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" побывала около дома по улице Гагринской и убедилась, что там установлен металлический забор с замком, за которым находятся охранники. "Нам хозяин сказал никого не пропускать без разрешения и ворота держать на замке", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из охранников.

Гендиректор гостиницы Алексей Лагерь считает, что именно администрация Сочи и жильцы дома нарушают права гостиницы, которой он руководит. "Как следует из текста постановления мэрии № 1194, «установление публичного сервитута через часть земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302010:1285 обусловлено необходимостью обеспечения прохода и проезда к земельному участку гостей и жителей муниципального образования городской округ – город-курорт Сочи Краснодарского края к объекту культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жила народная артистка СССР В. В. Барсова, 1947-1967 годы (музей «Дача певицы В В. Барсовой). Считаю, что указанная в постановлении цель публичного сервитута не соответствует вышеуказанным требованиям действующего законодательства, а установленный сервитут нарушает права и законные интересы нашей гостиницы, являющейся арендатором обремененного публичным сервитутом земельного участка. Как следует из текста постановления, обременение в виде сервитута устанавливается в интересах частного лица - МУПК «Музей истории города-курорта Сочи», что, по нашему мнению, должно разрешаться в порядке, предусмотренном для установления частного сервитута (п. 3 ст. 274 ГК РФ), а не посредством установления публичного сервитута с целями, не предусмотренными действующим законодательством", - сообщил Алексей Лагерь корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно публичной кадастровой карте, размещённой на официальном сайте Росреестра, земельный участок, на котором расположен музей «Дача певицы В.В. Барсовой» одной стороной граничит с городской улицей Черноморская, относящейся к дорогам общего пользования Сочи, что обеспечивает подъезд к земельному участку музея. Это, по мнению истца, вообще исключает необходимость установления сервитута, поскольку он не нужен.

Мэрия пришла к выводу, что незаконно передала участок в аренду этой гостинице, поэтому в арбитражный суд подан иск об отмене долгосрочной аренды, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Фатима Гетежаева. "Иск находится в стадии назначения дела к слушанию", - уточнила она.

Дежурная канцелярии арбитражного суда сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что слушание по этому иску назначено на 10 октября.

Если суд еще не отменил действующий сервитут, а дорога уже перекрыта, то это можно расценить как самоуправство со стороны руководства гостиницы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в споре адвокат Сергей Костюк.

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