Нововведения Путина не снизили актуальности инициативы Кадырова о самомобилизации

21 сентября 2022, 20:19

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Набор добровольцев для отправки на Украину продолжится, несмотря на объявленную сегодня в России частичную мобилизацию, актуальной останется и предложенная главой Чечни самомобилизация, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

"Кавказский узел" писал, что 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, его поддержали ряд губернаторов, в том числе глава Дагестана Сергей Меликов. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. Кадыров также регулярно отчитывается в своем Telegram-канале об отправке добровольческих отрядом на Украине, последний отчет был опубликован 19 сентября. Сегодня глава Чечни назвал противников мобилизации врагами народа.

Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны".

Призывы о самомобилизации и добровольной отправке на боевые действия не потеряют актуальности после начала частичной мобилизации, уверен военный эксперт и полковник запаса Михаил Ходаренок.

"В рамках частичной мобилизации будут призваны к службе танкисты, артиллеристы, мотострелки, а также специалисты авиации и разведки. То есть люди, которые имели или имеют прямое отношение к военному делу. А в рамках самомобилизации или формирования добровольческих отрядов отправиться туда могут не только военные, а просто люди, которые хотят стать частью спецоперации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, формирование добровольческих батальонов в Чечне, как и прежде, будет актуальным. "С учетом важной роли Чечни и чеченских военных, этот процесс не будет остановлен. Добровольцы из разных регионов России будут продолжать формировать отряды по примеру Чечни. Пока идет частичная мобилизация, уже прошедшие подготовку отряды отправятся на подмогу", - отметил Ходаренок.

Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности бойцов, отправленных на Украину, заявил "Кавказскому узлу" военный эксперт Александр Храмчихин 14 сентября. Чечня стала главным поставщиком бойцов на Украину, возразили Василий Дандыкин и Геннадий Гудков, связав эту тенденцию с низким уровнем жизни в республике.

"Самомобилизация и формирование добровольческих отрядов не будут остановлены в связи с началом частичной мобилизации. Эти процессы носят взаимодополняющий характер и не мешают процессу частичной мобилизации", - согласен заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его словам, призывы Кадырова к самомобилизации, формирование добровольческих батальонов в Чечне и сводного отряда добровольцев в Северной Осетии не потеряли актуальность. "Все эти процессы будут продолжены, в том числе в Чечне, Осетии, на юге России и не только. Это один общий процесс, но с разными частицами, которые имеют практически одинаковую важность", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

29 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал от руководителей районов республики сформировать отряды добровольцев для отправки на Украину. Он объявил это новым критерием оценки работы муниципальных чиновников и распорядился доложить о промежуточных итогах формирования отрядов добровольцев 2 сентября. Уже 30 августа сообщения о наборе в именные отряды появились в социальных сетях администраций районов. 19 сентября Меняйло отчитался, что в батальоны добровольцев, сформированные в Северной Осетии, уже вошли 700 человек, до конца сентября планируется создать сводный отряд для отправки на Украину.

Полковник МВД в запасе Евгений Черноусов тоже считает, что добровольческие отряды будут и дальше формироваться. "Мобилизовать сейчас будут военных, а добровольно отправляться туда на боевые действия хотят не только военные. Поэтому для них будут формироваться такие отряды. Особенно в Чечне и других регионах СКФО", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Только в случае всеобщей мобилизации формирование отрядов добровольцев потеряет актуальность, указал он. "Тогда уже не придется собирать людей, формировать отряды и так далее. Государство всем этим займется после объявления всеобщей мобилизации", - объяснил Черноусов.

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