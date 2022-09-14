Следком отреагировал на жалобы многодетных семей в Туапсинском районе

14 сентября 2022, 08:49

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Следователи на Кубани начали доследственную проверку после жалоб многодетных семей на то, что им выдали земли под строительство домов в труднодоступном месте без коммуникаций.

Управление СКР по Краснодарскому краю начало доследственную проверку после выхода на одном из федеральных телеканалов сюжета, в котором многодетные семьи жалуются на то, что им выдали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без коммуникаций и в труднодоступном месте, сообщает сегодня ТАСС.

"Помимо этого, многодетным семьям отказывают в регистрации собственности на их участках. По данному факту в СУ СК России по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка", - цитирует сообщение ведомства агентство.

Сюжет о проблемах жителей выходил в эфире «Рен-ТВ», о ситуации сообщили жители Туапсинского района, информирует сегодня "Коммерсант".

На сайте и в Telegram-канале краевого управления СКР информация о начале проверки, по состоянию на 08.34 мск, не опубликована.

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