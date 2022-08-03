Кадыров и Пасечник обменялись наградами

03 августа 2022, 18:57

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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание героя Луганской народной республики, а глава ЛНР Леонид Пасечник награжден орденом Кадырова.

"Кавказский узел" писал также, что после начала военной операции на Украине Рамзан Кадыров получил орден Александра Невского "за большой вклад в социально-экономическое развитие" Чечни, воинское звание генерал-лейтенанта и награду "За заслуги перед стоматологией". Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли, что вручение ордена Александра Невского Кадырову выглядит как награда за преданность Кремлю.

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни - ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана - медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на церемонии в Грозном вручил награду Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции", сообщило сегодня ТАСС. После того, как был зачитан указ о присвоении Кадырову звания Героя ЛНР, в зале раздались аплодисменты и крики "Ахмат- сила", следует из видео, опубликованного агентством.

На церемонии присутствовал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он и Пасечник были награждены орденами Ахмата Кадырова, сообщило сегодня РИА "Новости". Награда Пасечнику вручена "за укрепление российской государственности и значительный вклад в отношения между Чеченской Республикой и Луганской Народной Республикой", Турчаку - "за укрепление российской государственности и значительный вклад в дело в интересах отечества".

"Кавказский узел" также писал, что дочь Кадырова Айшат, министр культуры Чечни, 23 июня была награждена орденом Кадырова. 25 декабря 2021 года она также получила медаль "За защиту прав человека", а сам Рамзан Кадыров и его родители были награждены медалями "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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