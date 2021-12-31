Кадыров награжден медалью за правозащиту после массовых похищений в Чечне

31 декабря 2021, 14:41

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Чеченский омбудсмен объявил Рамзана Кадырова и его родителей заслуженными правозащитниками. Соответствующую медаль глава Чечни получил на фоне сообщений о массовых похищениях родственников тех, кто критикует руководство республики.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря дочь Рамзана Кадырова, министр культуры Чечни Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека". Такую же медаль получил министр образования Хож-Бауди Дааев, предшественник Кадыровой на посту главы Минкультуры. 9 декабря медаль "За защиту прав человека" был награжден министр печати и информации Ахмед Дудаев.

Ахмат Кадыров, Рамзан Кадыров и мать главы Чечни Аймани Кадырова объявлены заслуженными правозащитниками Чеченской Республики. Распоряжение о награждении их медалями "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики" подписал уполномоченный по правам человека Нурди Нухажиев. Решение об этом приняла общественная комиссия при аппарате чеченского омбудсмена, сообщила 30 декабря ЧГТРК "Грозный".

Согласно распоряжению, Ахмат Кадыров награжден посмертно "за беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа, беззаветную преданность национальным традициям, исламским ценностям, за проявленную государственную мудрость и стоическое терпение, за защиту права чеченского народа на собственный исторический выбор".

Президент фонда имени Кадырова Аймани Кадырова награждена "за выдающиеся заслуги в защите прав граждан, большой вклад в оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приверженность идеям добра и гуманизма, многолетнюю активную благотворительную и общественную деятельность".

Аймани Кадырова с 2004 года является президентом фонда имени Ахмата Кадырова, в который все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить для благотворительности около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

В свою очередь Рамзан Кадыров награжден "за исторический вклад в дело защиты естественных и неотъемлемых прав чеченского народа, заслуги в восстановлении социально-экономической и политической структуры Чеченской Республики", а также за "мужество и патриотизм в отстаивании права на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и культурно-национальной самобытности чеченского народа", говорится в публикации.

Напомним, Рамзан Кадыров еще в июле 2019 года объявил себя правозащитником, выступив с критикой в адрес правозащитных организаций. "Что такое правозащитники? Когда террористы убивают людей, почему (они) защищают террористов, почему не защищают мирных жителей, которые страдают или страдали от рук террористов? Они правозащитники? Они хуже, чем террористы! Это мы правозащитники", - сказал он тогда.

Ранее, в августе 2018 года, Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни тех правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать Чечню.

Награждения Кадырова и его родственников медалями за правозащиту прошли на фоне сообщений о массовых похищениях людей в республике: с 22 по 24 декабря о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена.

Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили". Похищения родственников чеченских активистов стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".