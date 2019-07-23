Правозащитники назвали серьезными новые угрозы Кадырова в свой адрес

23 июля 2019, 04:34

Рамзан Кадыров выступил с новыми угрозами в адрес правозащитников, заявив, что они "хуже террористов". Жители Чечни отметили участившиеся нападки на правозащитников со стороны руководства республики. Слова Кадырова несут открытую угрозу для жизни правозащитников в разных регионах России, заявили "Кавказскому узлу" Олег Орлов и Светлана Ганнушкина.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июля активистка кризисного центра "Китеж" Дарья Серенко рассказала о 20-летней москвичке, которую родители хотели насильно выдать замуж и против ее воли вывезли в Чечню. 15 июля в интернете появилось аудиообращение девушки, в котором та заявила, что поехала в Чечню добровольно. 17 июля она повторила это в спецрепортаже ЧГТРК "Грозный", заявив, что обратилась к правозащитникам, поддавшись эмоциям, в Чечню приехала на каникулы, планов на замужество не имеет.

"Прошу предоставить мне возможность проживания в убежище центра помощи женщинам [...] в связи с физическим и психоэмоциональным насилием со стороны родителей, которые лишили меня возможности выходить на улицу, продолжать обучение и выбирать что-либо: от одежды и друзей до выбора супруга и религии. В то же время главная причина проживания в убежище - угрозы убийством", - говорится в заявлении, копию которого опубликовала на своей странице в Facebook правозащитная организация "Правовая инициатива". Все личные данные девушки на копиях документов скрыты.

Глава Чечни выступил с новыми обвинениями в адрес правозащитников. На совещании в Гудермесе с участием членов правительства республики, сотрудников правоохранительных органов и местных властей он заявил, что правозащитники "хуже террористов".

Репортаж с заседания был показан в эфире ЧГТРК "Грозный". Обсуждая вопрос водоснабжения Гудермесского района, Кадыров напомнил о существовании в чеченском обществе традиций и адатов, после чего привел в пример случай с девушкой, приехавшей в республику из Москвы.

"Девушка, что приехала из Москвы, которую правозащитники обманули и увезли, возвратилась и находится у себя дома. Насильно […], убивают, замуж выдают, избивают. Неужели свою дочь, своего ребенка нельзя уму-разуму учить? Кого мы должны стыдиться в соблюдении наших приличий, наших адатов, нашей веры? Какие правозащитники? Что такое правозащитники? […] Когда террористы убивают людей, почему (они) защищают террористов, почему не защищают мирных жителей, которые страдают или страдали от рук террористов? Они правозащитники? Они хуже, чем террористы! Это мы правозащитники", - заявил глава Чечни, чьи слова перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Жители Чечни отметили участившиеся нападки на правозащитников

Власти Чечни "давно задавили правозащитные организации в республике", но не прекращают нападки на правозащитников, обратил внимание местный житель Шахран. "Правозащитного движения как такового в республике сегодня нет. "Комитет против пыток" изгнали, "Мемориал" закрыли. Местные организации, что именуются правозащитными, под контролем, они ничего лишнего не говорили и говорить не будут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Руководство республики использует любой повод для того, чтобы посильнее "лягнуть" правозащитников. Раньше они для Кадырова были "те же террористы", а сегодня оказались хуже последних, это уже серьезно", - сказала местная активистка Малика корреспонденту "Кавказского узла".

22 августа 2018 года Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать Чечню. Слова Кадырова несут реальную угрозу для правозащитников и журналистов, так как приближенные к главе Чечни воспримут их как сигнал к действиям, заявили "Кавказскому узлу" Игорь Каляпин и Светлана Ганнушкина.

Правозащитники восприняли угрозы Кадырова всерьез

Слова Кадырова означают реальную угрозу для жизни правозащитников, уверен руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

"Его слова "правозащитники хуже террористов" - это очередная серьезная угроза для жизни правозащитников не только в Чечне, но и в других регионах России. Мы помним, чем такие слова о приравнивании правозащитников к террористам окончились в 2009 году, когда убили Наташу Эстемирову. Когда меня судили по клевете в адрес Кадырова, а потом оправдали, я много раз приводил примеры, как должностные лица в Чечне приравнивают правозащитников к террористам. При этом они все время повторяют, что все террористы должны быть убиты без суда и следствия. Отсюда вполне очевидная цепочка: террористы должны быть убиты, а правозащитники, - которые то ли оправдывают террористов, то ли хуже, чем они, - соответственно, тоже должны быть уничтожены. Сейчас господин Кадыров снова повторяет эти слова", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Адресатами угроз Кадырова являются не только правозащитники, но и жители Чечни - после подобных заявлений люди избегают обращаться за помощью, отметил Орлов. "Давление на правозащитные организации, конечно, ведет к тому, что обращений становится меньше", - сказал он.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также считает слова Кадырова открытой угрозой в адрес правозащитников. "Он высказывает свое мнение и заодно называет правозащитников своими врагами. Он все время угрожает правозащитникам, это его метод общения", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее оценкам, выпады Кадырова в адрес правозащитников не отражаются на количестве обращений от жителей Чечни. "Ко мне не перестают обращаться жители Чечни, выпады Кадырова никак не влияют на это. Обращений очень много именно от жителей Чечни, я с ними не справляюсь", - сказала она.

Орлов и Ганнушкина отметили, что резонансный случай с девушкой из Москвы не имел продолжения, и новых обращений по этому поводу не поступало.

С материалами о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслием в Чечне можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне".