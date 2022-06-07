Магамадов и Исаев этапированы в Краснодар и Владимир

07 июня 2022, 20:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня Салех Магамадов этапирован из Грозного во Владимир, где будет отбывать наказание, а Исмаил Исаев отправлен в СИЗО Краснодара, сообщила сегодня Кризисная группа "СК SOS".

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику. Защита намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции. В мае суд разрешил родственникам навестить братьев в СИЗО, сообщила Кризисная группа "СК SOS".

22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Салеха Магамадова и Исмаила Исаева вывезли из СИЗО-1 города Грозный. Выяснить это удалось после того, как адвокат Александр Немов приехал в СИЗО Грозного и подал адвокатский запрос. Тогда сотрудники СИЗО сообщили, что Исаева и Магамадова этапировали в другие регионы России, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS.

В официальном ответе сотрудники СИЗО сообщили, что Салех Магамадов был этапирован сегодня в Тюрьму-2 строгого режима во Владимире, а Исмаил Исаев этапирован сегодня в СИЗО-1 города Краснодар. Краснодарское СИЗО - промежуточный пункт этапирования, а где Исаев будет отбывать предъявленный ему срок - пока неизвестно, отмечается в сообщении Кризисной группы СК SOS, поступившем "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" также писал, что 21 декабря 2021 года стало известно о голодовке, которую объявили братья из-за отказа Ачхой-Мартановского райсуда передать дело в другой регион. 24 декабря 2021 года сотрудники Кризисной группы "СК SOS" сообщили, что состояние здоровья Магамадова и Исаева ухудшилось. Сотрудники медчасти СИЗО ни разу за время голодовки не посещали их, заявил 30 декабря представитель организации. 8 января стало известно, что братья прекратили голодовку из-за ухудшения здоровья и отсутствия реакции госорганов на их требование.

Ранее стало известно, что один из братьев гей, а другой - трансгендер на гормональной терапии. Они переехали из Чечни в Нижний Новгород из-за пыток, которым подверглись после задержания в апреле 2020 года. Исаев и Магамадов администрировали чат "Осал Нах 95", в котором критиковали власти Чечни.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.