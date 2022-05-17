Суд разрешил родственникам навещать Магамадова и Исаева

17 мая 2022, 15:05

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Родственники с разрешения суда навестили в СИЗО братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных в Чечне по обвинению в помощи боевику. Жалоб на новые пытки братья не озвучили, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву. Защита намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции, сообщила кризисная группа "СК SOS".

21 декабря 2021 года стало известно, что Магамадов и Исаев объявили голодовку из-за отказа Ачхой-Мартановского райсуда передать дело в другой регион. 24 декабря 2021 года сотрудники Кризисной группы "СК SOS" сообщили, что состояние здоровья Магамадова и Исаева ухудшилось. Сотрудники медчасти СИЗО ни разу за время голодовки не посещали их, заявил 30 декабря представитель организации. 8 января стало известно, что братья прекратили голодовку из-за ухудшения здоровья и отсутствия реакции госорганов на их требование.

Адвокат Александр Немов рассказал, что видел Салеха Магамадова и Исмаила Исаева в день заседания суда, 11 мая, по видеосвязи. "Сообщили, что всё у них хорошо, насколько это возможно в текущей ситуации. До этого видели [их] в 20-х числах апреля. Их привозили в суд", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, братьям разрешили увидеться с тетями. "Они виделись с тетями. Тетям суд дал разрешение на свидания в СИЗО", - отметил он.

Голодовку братья больше не объявляли, добавил адвокат. "Пыток больше не применяли, после той давней истории со стрижками. Тогда подавали заявления в Следственный комитет. Отказ. Так как меня к ним допустили, уже когда сошли побои", - рассказал Немов.

В августе 2021 года Магамадов и Исаев рассказали, что их избивали, требуя постричься наголо.

Решение Верховного суда Чечни будет обжаловано, заверил пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Мирон Розанов. "Мы точно планируем подать кассационную жалобу", - сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Магамадова и Исаева планируют перевести в другую колонию, уточнил Розанов. "Салеха и Исмаила должны этапировать, но нам пока не сообщили, в какие колонии и регионы", - отметил он.

Пока нет информации об условиях содержания и состоянии здоровья братьев, добавил представитель кризисной группы. "11 мая адвокаты видели их по видеосвязи. Их в суд не привезли. Там, к сожалению, не так много информации можно было получить", - пояснил он.

Напомним, 22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Ранее стало известно, что один из братьев гей, а другой - трансгендер на гормональной терапии. Они переехали из Чечни в Нижний Новгород из-за пыток, которым подверглись после задержания в апреле 2020 года. Исаев и Магамадов администрировали чат "Осал Нах 95", в котором критиковали власти Чечни.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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