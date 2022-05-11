Суд отказался смягчить приговор Магамадову и Исаеву

11 мая 2022, 22:00

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Верховный суд Чечни утвердил приговор Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву, осужденным за пособничество незаконным вооруженным формированиям. Адвокат Марк Алексеев намерен подать кассационную жалобу.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривалось уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им. 11 февраля прокурор попросил приговорить Магамадова к 8,5 года лишения свободы, а Исаева - к 6,5 года. Amnesty International потребовала освободить братьев, отметив, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу не является преступлением. Суд в Чечне приговорил 22 февраля Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам. Дело в отношении братьев сфабриковано, защита будет обжаловать приговор, заявил адвокат Александр Немов.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Верховный суд Чеченской республики оставил сегодня без изменений реальные сроки заключения Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву, сообщила кризисная группа "СК SOS".

В информации на сайте Верховного суда Чеченской республики говорится, что дело поступило в суд 4 апреля, сегодня по нему было вынесено решение и судебный акт оставлен без изменений.

Следствие обвиняло братьев по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 208 УК в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Салех Магамадов и Исмаил Исаев свою вину не признают, они считают, что дело против них сфабриковано из-за ненависти к их сексуальной ориентации и их атеистических, оппозиционных взглядов.

За год нахождения в СИЗО-1 Грозного Салех Магамадов и Исмаил Исаев подавали заявление в Следственный комитет из-за применения к ним пыток и избиений, к ним долгое время не допускали адвокатов. Дальних родственников задержанных силовики подталкивали к совершению "убийства чести", а свидетели обвинения на заседаниях признавались, что не давали показания против них, а просто подписали бумаги от следователя, сообщила пресс-служба "СК SOS".

Сотрудничающий с кризисной группой "СК SOS" адвокат осужденных Марк Алексеев считает приговор незаконным: "Сторона защиты убеждена, что приговор суда первой инстанции и апелляционной инстанции являются незаконными и подлежат отмене. Уголовное дело рассмотрено с большим количеством нарушений норм материального и процессуального права. Мы, безусловно, намерены подавать кассационную жалобу".

Один из братьев гей, другой - трансгендер на гормональной терапии. Они переехали из Чечни в Нижний Новгород из-за пыток, которым подверглись после задержания в апреле 2020 года. Исаев и Магамедов администрировали чат "Осал Нах 95", в котором критиковали власти Чечни, напомнил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Братьев Исаева и Магамедова задержали в Нижнем Новгороде в феврале 2021 года, силовики ворвались к ним в квартиру и вывезли в Чечню. На протяжении двух недель после задержания к ним не пускали защитников, а на их родственников оказывали давление. Ранее Исаева задерживали в августе 2019 года из-за картинки с флагом ЛГБТ в телефоне, от его родителей потребовали 300 тысяч рублей выкупа, сообщили правозащитники.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.