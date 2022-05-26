Кадровые решения Бибилова стали заделом для реванша

26 мая 2022, 20:15

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Назначая людей на должности и подписывая указы перед инаугурацией нового президента Южной Осетии Анатолий Бибилов хотел насолить своему преемнику и показать, что он имеет возможности для политического реванша, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил в свою должность, в тот е день правительство Южной Осетии сложило свои полномочия. В последние дни на посту президента Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума о присоединении к России. Ранее он назначил на пост главы Минобороны республики старшего офицера разведки Генштаба Южной Осетии Владимира Пухаева, которого Центризбирком не допустил к участию в президентских выборах.

За три дня до окончания своего президентского срока Бибилов назначил на пост главы МВД Мераба Пухаева, сообщил 21 мая Telegram-канал "Бонвернон". На сайте президента Южной Осетии этот указ к 20.00 мск 26 мая не опубликован. Однако информация косвенно подтверждается сообщением пресс-службы МВД по Южной Осетии, которая в своем пресс-релизе, выпущенном утром 24 мая, до того, как правительство объявило об отставке, назвала Мераба Пухаева министром, а не временно исполняющим обязанности. Кроме этого, за день до второго тура выборов, который прошел 8 мая, Бибилов присвоил министру обороны Владимиру Пухаеву звание полковника, а 12 мая, уже после того, как признал поражение на выборах, проигравший президент присвоил звание генерал-майора помощнику министра внутренних дел Марату Багаеву, следует из указов, опубликованных на сайте президента.

Кадровые решения, которые Анатолий Бибилов принял в последние дни до своей отставки, вызваны желанием насолить своему преемнику, отметил журналист ИД "Коммерсант" Заур Фарниев. "Желание Бибилова погромче хлопнуть дверью вполне предсказуемо. Вся предвыборная кампания, говорит о том, что два человека - Гаглоев и Бибилов, как мне кажется, готовы на все, чтобы подпортить друг другу жизнь. Поэтому, я думаю, это был больше такой жест, который не имел под собой ничего, никаких серьезный дальнейших последствий. Я думаю, что Бибилов прекрасно понимает и понимал, что если кто-то из его людей и останется в окружении Гаглоева, то их будет совершенно минимальное количество и эти люди будут из числа незаменимых, то есть те, кого будет просто некем заменить, суперпрофессионалы, помимо которых в республике нет" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Назначения, сделанные Бибиловым, демонстрируют стремление к реваншу, уверен корреспондент "Эхо Кавказа" Мурат Гукемухов. "Присвоения званий, наград, назначения на должности или назначение референдума — это такой сигнал обществу, что он воспринимает произошедшее, как временное недоразумение, которое скоро будет исправлено. Бибилов явно не намерен уходить на покой, он продолжит борьбу за кресло президента. Последние назначения, это, с одной стороны, демонстрация, что он до последней минуты своих полномочий помнит о людях, заботится о них. А, с другой стороны, — это возможность подпортить жизнь Алану Гаглоеву. Очевидно, у него свои планы на эти должности, значит, ему придется увольнять бибиловских назначенцев и наживать в их лице недоброжелателей. Такие деревенские хитрости", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал и блогер Алик Пухаев. "По идее, президент, который проиграл выборы, в последние дни должен заняться тем, чтобы передать дела, ввести в курс следующего президента. На мой взгляд, то, что происходило - это попытка показать всем, что "я еще президент, я еще что-то могу", это демонстрация силы и своих серьезных намерений", - заявил Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Действия Бибилова могут быть вызваны и предположением, что Гаглоев не снимет сразу с должностей всех назначенных егто предшественником людей, потому что может возникнуть кадровый и управленческий кризис, указал блогер. "На мой взгляд, Алану Гаглоеву стоит полностью менять кадровый состав, полностью менять людей, собирать свою команду. И это самая главная проблема Алана Гаглоева, потому что собрать команду в (Южной) Осетии - это большая проблема", - подчеркнул он.

По словам Пухаева, команда Гаглоева еще не представлена, но хотелось бы видеть в ней команде достаточно молодых политиков. "Сам Алан молодой и он должен привлекать людей, которым 35-45 лет, то есть это люди, которые хотят что-то строить, делать, менять, которые готовы много работать. Я буду смотреть, будут ли новые лица", - сказал он. По его мнению, новому президенту необходимо в первую очередь собрать свою команду и провести аудит деятельности прошлой команды и судебной системы.

У Анатолия Бибилова до сих пор в руках есть существенный и административный, и финансовый, и политический ресурсы, а его партия имеет большинство мест в парламенте, указал Пухаев. "В этом плане Алану Гаглоеву будет сложно. Если Анатолий Бибилов (вначале забрал) парламент под себя, а потом уже стал президентом, и все равно это не позволило ему остаться на второй срок, то Гаглоев стал президентом, когда парламент не совсем лоялен ему. Ему будет намного сложнее. Поэтому нужны абсолютно другие люди, которые способны к неординарным шагам, которые способны к тому, чтобы заново договариваться с Москвой, потому что огромное количество связей между Москвой и Южной Осетией было утрачено", - подчеркнул он.

Во времена президентства Эдуарда Кокойты у Южной Осетии был "гораздо более сильный лоббистский ресурс в Москве, чем сейчас", - добавил Пухаев. "Это надо исправлять. Особенно, когда мы видим, как Грузия сейчас лояльна России, как она подстраивается под российскую политику - это тоже для (Южной Осетии) угроза", - сказал Алик Пухаев.

"Кавказский узел" писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 24 мая, что что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения.

Слова Пескова стали, прежде всего, сигналом для Грузии, так как она лояльна России, заявил ранее "Кавказскому узлу" аналитик по Северному Кавказу Валерий Дзуцати. "Грузия очень мягко, лояльно относится к России, а в условиях санкций, если бы Россия пошла на референдум, официальное присоединение Южной Осетии, то это означало бы оттолкнуть от себя Грузию. И сейчас не самый лучший момент для такого решения", – сказал Дзуцати корреспонденту "Кавказского узла".

Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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