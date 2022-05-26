Защита Музраева поставила под сомнение показания свидетелей

26 мая 2022, 05:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свидетели Андрей Киценко и Сергей Мацюк, заявившие о покровительстве Музраева криминальному авторитету Виталию Брудному, ссылаются на косвенные источники, рассказал адвокат Андрей Грохотов.

Как писал "Кавказский узел", с 16 августа 2021 года Южный окружной военный суд рассматривает дело Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова по статье о теракте. В суде Музраев заявил, что поддерживал политику губернатора, причем с Андреем Бочаровым у него сложились дружеские отношения, а поджог дома губернатора, в причастности к которому обвиняется Музраев, был осуществлен организованной преступной группой, лидер которой хотел отомстить Бочарову. В ходе предварительного следствия свидетели обвинения по делу о поджоге дома губернатора Бочарова отрицали причастность к преступлению Музраева и Зубкова, но в суде они изменили свои показания, утверждает защита Музраева. 22 февраля Южный окружной военный суд продлил до 12 июня арест генералу Михаилу Музраеву. 6 апреля Музраев заявил, что показания свидетеля, бывшего руководителя отдела полиции по Волгоградской области Михаила Цукрука являются местью за честное исполнение обязанностей. Бывший начальник волгоградского управления следкома Михаил Музраев находится под стражей уже почти три года, и за это время состояние его здоровья значительно ухудшилось, обострились хронические заболевания, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

25 мая в суде допрошены свидетели обвинения Андрей Киценко и Сергей Мацюк, рассказал адвокат генерала Музраева Андрей Грохотов корреспонденту "Кавказского узла".

«Эти свидетели являются источником доказательства, по версии следствия подтверждающего обоснованность обвинения по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Всего Музраеву вменяют три эпизода — хранение боеприпасов, злоупотреблением полномочиями и поджог. Обвинительное заключение по делу Музраева насчитывает 1633 страницы. Допрошенных сегодня лиц привлекли к уголовной ответственности по уголовному делу о покушении на убийство предпринимателя Владимира Поташкина. Приговор по делу состоялся в Волгограде. По нему проходят Брудный, Киценко, Адарич и Мацюк. Активная фаза уголовного дела была в апреле, мае, июне 2017-го и продолжалась в 2018 году, когда произошли задержания, допросы, очные ставки. По версии следствия Музраев оказывал покровительство Брудному, предпринимал какие-то действия, направленные на то, чтобы Брудный не был привлечен к уголовной ответственности по этому делу. Сам Музраев категорически отрицает свою вину. Сегодня Киценко подтвердил, что получил заказ от Брудного на убийство Поташкина, привлек Адарича, Адарич привлек Мацюка», - сказал Грохотов.

«Что касается действий или бездействия Музраева, то допрошенные сегодня лица ссылаются на косвенные источники, то есть они не знакомы ни с Музраевым, ни с Зубковым. В частности, Киценко говорил, что все, что он знал и слышал, он узнавал от Виталия Брудного. Мацюк сообщил, что все, что знает, он знает от Киценко, поскольку сам с Брудным не общался. По большому счету, давая показания, они указывают на источник — Брудного. Киценко и Мацюк показали, что Брудный состоял в отношениях с Музраевым и обещал, что Музраев поможет избежать ответственности за те преступления, которые они совершали. Брудный, якобы, им обещал, что все будет нормально и если будет уголовное преследование, то оно будет минимальным, обещал помощь, когда будут задержания», - указал адвокат.

Мацюк и Киценко меняли показания во время следствия. Изначально давали показания, в которых не было показаний на Брудного. В июне 2017 года дело передали в производство следственного комитета России, после чего они дали показания о причастности Брудного к преступлению и является его заказчиком, отметил адвокат.

Музраев категорически отрицает причастность к покровительству Брудного. «Когда он еще был руководителем (управления) следственного комитета, в апреле, мае, 2017 года при нем выносились решения о возбуждении уголовного дела, где в качестве подозреваемого был указал сам Брудный. В мае и Киценко, и Брудный были объявлены во всероссийский, потом в международный розыск. Заочно им было предъявлено обвинение», - сказал Андрей Грохотов.

Все основные свидетели дают показания по видеосвязи, потому что все они находятся в колониях. 18 мая был допрошен Виталий Брудный. «Он подтвердил, что встречался с Музраевым, в последний раз в середине 2016 года. Эпизод, который обсуждался сегодня, и помощь, которая оказывалась Музраевым, относится к апрелю-июню 2017 года. Брудный сообщил, что если возникали какие-то вопросы, он обращался к Зубкову, Зубков — к Музраеву. Зубков отрицает факты и возможность взаимоотношений по таким вопросам. Со своей стороны, он указывает, что в июне вообще был в Турции, с Брудным таких вопросов не обсуждал, а Киценко и Мацюка не знает», - пояснил защитник Музраева.

Брудный также рассказывал про некие деньги, которые его убитый брат платил Музраеву. «Но это ничем не подтверждается. Музраев категорически отрицает, что встречался с ним и какие-то вопросы решал. Брудный также говорил, что Музраев решал какие-то вопросы в арбитражном суде через председателя Ермолаева в 2014-15 годах, но Ермолаев еще в 2014 году покинул этот пост», - сказал адвокат.

Грохотов сообщил, что Музраев свои возражения по поводу причастности к миру криминала заявит на стадии предоставления доказательств стороной защиты. «На этой же стадии мы будем заявлять свои ходатайства. Сейчас идет стадия представления доказательств стороны обвинения», - сказал он.

Следующее заседание состоится 26 мая.

Адвокат охарактеризовал состояние Музраева как «стабильно нехорошее». «Учитывая его возраст, перенесенный инсульт и наличие хронических заболеваний, которые он никогда не вылечит. Музраев находится под наблюдением врачей, постоянно принимает лекарства, связанные с сердечно-сосудистой системой и другими хроническими заболеваниям. Но такого, чтобы прямо ухудшение - сейчас нет. Он достаточно активно в суде работает, но периодически чувствует себя похуже, обращается за медицинской помощью в СИЗО», - резюмировал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года защита Михаила Музраева распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что расследование дела завершено, а на днях их подзащитному "предъявлена пятая, окончательная редакция обвинения". "Хотя никаких принципиальных изменений с июля 2019 года в обвинении не произошло. Опальному руководителю по-прежнему инкриминируется руководство организованной группой, которая 16 ноября 2016 года совершила террористический акт – поджог используемого губернатором Волгоградской области Бочаровым А.И. домовладения на улице Латошинская в Волгограде. Кроме того, Музраев М.К. обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при расследовании уголовного дела в отношении Брудного В.И. в 2017 году. По версии следствия, Музраев М.К. якобы давал устные указания подчиненным, направленные на непривлечение Брудного В.И. к ответственности и избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также Музраев М.К. обвинен в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (патронов Mauser), которые были обнаружены в доме генерала при обыске и задержании 10 июня 2019 года", – изложила суть обвинений защита генерала.



О деле генерала Михаила Музраева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".

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