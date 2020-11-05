Защита генерала Музраева сочла шаткой позицию следствия

05 ноября 2020, 12:11

Следователи трижды за 12 дней предъявили Михаилу Музраеву уточненные варианты окончательной версии обвинения, сообщили сегодня адвокаты бывшего руководителя управления СКР по Волгоградской области, расценив это как неуверенность следствия. Музраев не получает в СИЗО медпомощь в нужном объеме, а в осмотре профильных врачей ему отказывают, рассказала член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Музраев был задержан по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Ему предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Музраев вину не признает. 20 октября стало известно, что Музраеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, а 26 октября следователи начали первый после его ареста в июне 2019 года допрос.

В 2014 году Музраев перенес инсульт, и врачи ежегодно подтверждали ему диагноз, который входит в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием под стражей, заявляла ранее защита. 24 октября Музраева посетила в Лефортово член ОНК Москвы Марина Литвинович. По ее словам, у генерала после инсульта отказывает правая сторона тела, сильно упало зрение, но ему не дают разрешения на медицинское освидетельствование.

Защита Михаила Музраева распространила сегодня пресс-релиз, в котором сообщила, что расследование дела завершено, а на днях их подзащитному "предъявлена пятая, окончательная редакция обвинения". "Хотя никаких принципиальных изменений с июля 2019 года в обвинении не произошло. Опальному руководителю по-прежнему инкриминируется руководство организованной группой, которая 16 ноября 2016 года совершила террористический акт – поджог используемого губернатором Волгоградской области Бочаровым А.И. домовладения на улице Латошинская в Волгограде. Кроме того, Музраев М.К. обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при расследовании уголовного дела в отношении Брудного В.И. в 2017 году. По версии следствия, Музраев М.К. якобы давал устные указания подчиненным, направленные на непривлечение Брудного В.И. к ответственности и избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также Музраев М.К. обвинен в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (патронов Mauser), которые были обнаружены в доме генерала при обыске и задержании 10 июня 2019 года", – изложила суть обвинений защита генерала.

По словам адвокатов, "продолжительный и обстоятельный допрос занял фактически пять дней", но Михаил Музраев "категорически отвергает предъявленное ему обвинение в полном объеме". "Что интересно, пока генерал давал показания, следствие фактически три раза – 19, 26 и 30 октября – официально перепредъявляло ему "окончательное" обвинение, каждый раз технически уточняя детали своей версии событий. Защита расценивает это как неуверенность и необоснованность обвинительных версий, отмечает нестандартность ситуации, как будто следствие, не имея твердой почвы под ногами, пытается лавировать между показаниями Музраева, приспособиться, и любыми путями все равно выстроить свои претензии", – говорится в пресс-релизе, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

При этом адвокаты указали, что "так и не увидели хоть каких-либо убедительных доказательств", подтверждающих обвинения. "Музраев же настаивает на том, что вообще обвинение строится не на объективных доказательствах, а на оговоре и ложных показаниях [людей, обвиненных в поджоге дома губернатора], которых сам Музраев подвергал уголовному преследованию в установленном законом порядке", – указала защита.

Генерал Михаил Музраев руководил управлением СКР по Волгоградской области в 2007-2018 годах. Он арестован 10 июня 2019 года по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года, когда была совершена попытка поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка. По данным с камер видеонаблюдения, в попытке поджога участвовали четыре человека. За этим могут стоять представители криминальных и бизнес-структур, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По этому же делу задержан волгоградский бизнесмен Владимир Зубков.

"Уголовное дело по факту поджога и покушения на жизнь губернатора было возбуждено СУ СК по Волгоградской области сразу, незамедлительно, еще тогда, когда Музраев возглавлял следственный орган Волгоградской области. Но сейчас то расследование удивительным образом трактуется как часть совершения преступления – якобы, когда подчиненные Музраева искали преступников, он контролировал ход следствия в нужном русле", – указали адвокаты.

По данным защиты, прибыв на место происшествия, Музраев "не просто настоял на возбуждении уголовного дела, но не возражал, что оно будет возбуждено по особо тяжкому составу преступления – покушению на убийство". "При том, что некоторые представители правоохранительных органов, также прибывшие на место происшествия, вообще не усматривали оснований и поводов для возбуждения уголовного дела, поскольку никто не пострадал, губернатор только после события понял, что случился поджог, а сам поджог не причинил значительного вреда. Если бы не видеокамеры, зафиксировавшие действия горе-преступников, возможно, никто бы точно мог и не узнать, что они сделали, пытаясь запалить деревянный сруб, обработанный антипожарным составом", – говорится в пресс-релизе.

Защита Музраева попросила следователей тщательно проверить все показания, провести очные ставки и следственные действия, собрать и оценить доказательства, о которых сторона защиты просила в своих ходатайствах, поскольку, по мнению защиты, обвинение в полном объеме не нашло подтверждения, а уголовное преследование Музраева "подлежит прекращению в связи с непричастностью Музраева к преступлению по статье 205 УК РФ (теракт), отсутствием состава преступления по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), отсутствием события преступления по статье 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов)".

Также адвокаты попросили выделить заявление самого Музраева о том, что при обыске в доме ему подбросили патроны, и направить этот материал следователям Следственного комитета России.

Дело Музраева расследовала ФСБ. По словам источников, коробки с патронами были найдены в домашнем кабинете генерала спустя несколько часов после начала обыска, когда в кабинете уже побывали понятые, а также кинолог со служебной собакой, которые ничего не обнаружили. При этом патроны "лежали на подоконнике и были хорошо видны", пишет сегодня "Коммерсант".

По словам защитников, все эти ходатайства отклонены. Адвокаты предполагают, что следствие таким образом "не демонстрирует желания объективного расследования".

Музраев пожаловался члену ОНК на отказы в повторном медосвидетельствовании

Ухудшение своего самочувствия Михаил Музраев связывает с перенесенным в 2014 году инсультом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член ОНК Москвы Марина Литвинович после посещения Музраева в Лефортово.

"Он сказал, что в 2014 году у него был инсульт, и все, что с ним происходит сейчас, это его последствия. В частности, он сказал, что у него отказывает правая часть тела, особенно правая рука – он говорит, что она у него вообще не работает. Также он сказал, что он стал ходить очень неустойчиво, его шатает. И он сказал, что у него сильно ухудшилась память, и сильно упало зрение. Офтальмолог его в последнее время не смотрел. Музраев также сообщил, что в августе 2019 года ему уже было проведено освидетельствование. Но как это часто бывает – человека вывозят к врачу и, может быть, специально вместе с человеком не отправляют его медицинские документы. По словам Музраева, его отправили без медицинских документов. А кроме того, на самом освидетельствовании его не смотрел ни кардиолог, ни невропатолог – то есть как раз те, кто ему нужен. Соответственно, освидетельствование было проведено совершенно формально. Сейчас руководство СИЗО отказывает ему в проведении повторного, поскольку уже освидетельствовали", – рассказала она.

По ее словам, в условиях СИЗО "никакой особой помощи нет". "Потому что в Лефортово сейчас нет даже офтальмолога, есть только приезжающие [врачи]. Многие люди в Лефортово просят офтальмолога, очень многие люди жаловались на падение зрения, и мы просили. Офтальмолог приезжал, но Музраева не смотрел. Конечно, в условиях Лефортово нет никаких особенных врачей. А то, что Музраев рассказывал, что освидетельствование проводилось формально – это, к сожалению, очень распространенная вещь, она используется как один из способов давления на человека, потому что делается все, чтобы признать человека здоровым. Я не врач, но с учетом того, что Музраев рассказывает, что у него отказывает правая часть тела и правая рука – это довольно серьезный симптом, который требует, чтобы специализированный врач его посмотрел. Мы написали, чтобы было проведено обследование, но опыт показывает, что этого надо долго добиваться. В любом случае он должен получить медицинскую помощь, медицинскую консультацию, но в условиях Лефортово сейчас этого ничего не делается", – рассказала Марина Литвинович, добавив, что в Лефортово есть "обычный врач-терапевт, который может выдать таблетку от головы или таблетку от нервов, успокоительное, ну и все".

Михаил Музраев не производит впечатления здорового человека, подчеркнула она. "На обследование его нужно вывозить", – сказала Марина Литвинович, отметив, что собирается посетить генерала в конце этой недели.

Главные факты по делу Михаила Музраева "Кавказский узел" собрал в справке "Как поссорились губернатор Бочаров и генерал Музраев?".