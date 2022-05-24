Армяне Карабаха усмотрели угрозу в строительстве новой дороги

24 мая 2022, 00:08

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Появление новой дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, угрожает оставить без охраны миротворцев Лачинский коридор, Бердзор и Ахавно, опасаются местные жители.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения вернула Азербайджану Лачинский район. Стороны утвердили план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" географы отметили, что для строительства нового маршрута по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, необходима демаркация границ. Строительство Азербайджаном дороги в объезд Лачинского коридора будет способствовать возвращению в Нагорный Карабах азербайджанских беженцев, разминированию территорий и развитию региона. Кроме того, дорога будет способствовать налаживанию отношений между армянским и азербайджанским населением, считают беженцы из Нагорного Карабаха.

О том, как Азербайджан строит новую дорогу, которая свяжет Армению с Нагорным Карабахом, рассказал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Также "Кавказский узел" опубликовал видеоролик о строительстве трассы Азербайджаном в Карабахском и Зангезурском районах. Маршрут прокладывают через труднопроходимую местность в объезд Лачинского коридора. В частности, на кадрах ролика показана работа дорожных служб в горной местности. Тракторы разгребают грунт, инженеры координируют их работу, местный житель говорит, что трасса должна пройти от местного села до Степанакерта.

В начале года Азербайджан начал строительство новой автотрассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, в объезд Лачинского коридора. Согласно проекту, новая дорога пролегает через общину Хиншен и рядом с общинами Мецшен и Ехцаог Шушинского района Нагорного Карабаха.

Глава администрации Шушинского района Нагорного Карабаха Гриша Ованнисян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в результате войны 2020 года районный центр город Шуши и сельские общины Карин Так и Кирсаван перешли под контроль Азербайджана. Сейчас Шушинский район включает четыре общины - Хиншен, Мецшен, Ехцаог и Лисагор, которые стали приграничными. Администрация Шушинского района продолжает действовать в Степанакерте.

По его словам, "после войны в Арцах (Нагорный Карабах, - прим. "Кавказского узла") вернулись до 5500 перемещенных лиц из Шуши и двух оккупированных сел, а в разных городах и селах Армении расселились более 1300 депортированных".

"В четырех общинах Шушинского района - Хиншен, Мецшен, Ехцаог и Лисагор - на сегодня проживают более 355 человек, до 80 несовершеннолетних, и 13 семей вынужденных переселенцев - 58 человек. Поврежденные дома в результате войны отремонтированы, действует программа по ремонту старых домов и свободного жилого фонда, для предоставления вынужденных переселенцев".

Он отметил, что жители общин Хиншен, Мецшен, Ехцаог и Лисагор в основном занимаются животноводством, овощеводством, пчеловодством. В селах действуют администрация, школы, медпункты, связь сотовая и интернет, электричество, транспортная связь.

"В целях безопасности газификация отключена во всех селах с марта из-за строительства новой дороги. По завершению будет восстановлена. В селе Ехцаог есть проблема водоснабжения - азербайджанская сторона отключила воду в селе после войны. На данный момент правительство Нагорного Карабаха ведет строительство новой водопроводной сети, которая завершится через несколько дней, и вода начнет поступать в село. А пока мы организовываем ежедневно доставку питьевой воды для жителей Ехцаога", - сказал глава администрации Шушинского района.

Относительно строительства дороги он рассказал, что она проходит через село Хиншен, далее - по нижней части села Мецшен, и соединится с автотрассой Степанакерт - Горис на перекрестке в общину Ехцаог.

Новая дорога пройдет в объезд Лачинского коридора, где находятся карабахские город Бердзор и село Ахавно. На "Кавказском узле" опубликован сделанный в селах вдоль будущей трассы фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Алвард Григорян.

Он отметил, что владельцам тех земельных угодий в селах Хиншен и Мецшен, поля, луга, сады которые попадают под проект дороги, будут предоставлены новые территории или денежная компенсации, но этот вопрос еще предстоит обсудить в правительстве.

В администрациях сел Шушинского района Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что с тех пор, как российские миротворческие силы установили свои посты рядом с селами, жизнь в этих населенных пунктах стала спокойная, обстрелы с азербайджанской стороны прекратились. А строительные работы на новой дороге, проводимые Азербайджаном в селе Хиншен и рядом с селом Мецшен, пока проходят без инцидентов.

13 декабря 2020 года азербайджанские военные взяли под контроль единственную дорогу, связывающую село Хин Шен в Шушинском районе Нагорного Карабаха с трассой Бердзор (Лачин) - Шуши. Жители Хин Шена были заблокированы в селе, а население соседней общины Мец Шен покинуло свои дома. 15 декабря 2020 года после переговоров с азербайджанской стороной была достигнута договоренность об открытии дороги для гуманитарных целей. Села Хин Шен и Мец Шен Нагорного Карабаха были разблокированы по итогам переговоров российских миротворцев с азербайджанской стороной.

Жители Шушинского района пожаловались на вызванные строительством дороги трудности

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители приграничных сел Шушинского района заявили, что новая дорога ничем не отличается от Лачинского коридора - проходит по высокогорной местности и имеет многочисленные повороты. И, судя по проекту, расстояние до Армении будет более длинным, чем Лачинский коридор, при этом большой отрезок дороги пройдет по подконтрольной Азербайджану территории. Они заявили, что для жителей Нагорного Карабаха должны быть открыты две дороги в Армению, и обе дороги должны охраняться российскими миротворцами.

Жительница села Хиншен Фрида Давидян отметила, что половина семей села очень хотят вернуться, но опасаются. "До войны у нас было до 70 семей, а после войны стало где-то 35. Хотя за последний год ситуация успокоилась. Российские миротворцы поддерживают это спокойствие, но люди все равно опасаются. А то, что сейчас азербайджанские рабочие строят дорогу рядом с селом и их присутствие так близко от села вызывает тревогу. У старшего поколения еще в памяти операция "Кольцо" в начале карабахского движения", - сказала женщина.

"Я не знаю, что нам даст эта дорога, может и будет полезна нам, но на данный момент мы ничего, кроме тревоги за будущее своих детей, не чувствуем", - заявила она.

"Я считаю, что нам не нужна эта новая дорога. Кроме того, для ее строительства уничтожаются леса. Это очень скажется на экологии. Меня лично старая дорога (Лачинский коридор) устраивала во всех отношениях. Потому необходимо, чтобы действовали обе дороги, а люди сами выбирали, по какой ехать. Вот тогда можно будет говорить о мире. Кроме того, непонятно, кому будет служить эта дорога - нам, армянам, или азербайджанцам? Нам ничего не говорят, непонятная ситуация, в любом случае, у нас много вопросов относительно этой новой дороги", - сказала Фрида Давидян.

Мать двоих детей из села Хиншен Нина Маргарян заметила, что "к сожалению, нас не спрашивали, хотим ли мы эту дорогу, или хотим ли, чтоб она пролегала впритык нашему селу".

"Но уже от этой дороги есть неудобства. Во-первых, постоянный шум. Во-вторых, я не могу свободно детей вывести на прогулку - присутствие так близко азербайджанцев напрягает. Ну и то, что дорога проходит по территории общинных земель - а это значит, что некоторые сельские жители не имеют возможности заниматься сельскохозяйственной деятельностью, кроме как в своих огородах у дома", - сказала молодая женщина.

Многодетная мать из села Мецшен Ануш Григорян рассказала, что на данный момент ее дом ремонтируется государством. Она отметила, что после войны, как и многие семьи, вернулась в село, и надеется, что больше отсюда не будет вынуждена уехать. Она отметила, что не понимает, почему строят одну дорогу, чтобы закрыть другую.

"Если уж будут две дороги в Армению, то надо, чтобы действовали обе. Дорога ведь для того, чтобы ею пользовались люди. Меня устраивает Лачинский коридор, и я не хочу, чтобы его закрывали", - сказала женщина. Она добавила, не представляет, как азербайджанцы поселятся в их селе или где-то по соседству, потому, что "тогда мы будем жить не в безопасности".

Жительница общины Ехцаог Лена Ишханян считает, что новая дорога ничего не даст Нагорному Карабаху, потому что на ней те же горные повороты, подъемы и спуски.

"Я не знаю, в чем цель Азербайджана, что так интенсивно строят новою дорогу. Подозреваю, чтобы армянское население села Ахавно и города Бердзор покинули свои дома. Потому говорят, что Лачинский коридор закроют. Считаю, что это неправильно, и опять ограничиваются наши права на свободное передвижение. Думаю, обе дороги должны действовать", - сказала Ишханян.

Женщина полностью исключила совместное проживание армян и азербайджанцев, заметив, что "история доказывает, что такое проживание опасно для армянской нации".

"Вот азербайджанская сторона специально перекрыла воду в наше село. Уже долгое время нам привозят питьевую воду на машинах и раздают семьям. Разве это не говорит о том, что мирное совместное проживание армян и азербайджанцев невозможно? В советское время тоже были притеснения армян в Нагорном Карабахе, и у нас в селе хорошо помнят похищения или убийства, совершенные азербайджанцами. Или погромы армян в Азербайджане. Я уже не говорю о войне 2020 года - это был настоящий геноцид армян. Столько карабахских семей стали беженцами, разве такое можно забыть?" - сказала жительница села Есцаог Гоар Мовсисян.

Жители Бердзора рассказали о своих опасениях из-за строительства дороги

В результате трехстороннего договора от 9 ноября 2020 года Кашатагский район Нагорного Карабаха был передан под контроль Азербайджана. Лачинский коридор, ширина которого пять километров, контролируется российскими миротворцами, и жители Нагорного Карабаха могут беспрепятственно ехать в Армению. При въезде и выезде действует паспортный контроль.

В Лачинском коридоре расположены община Ахавно, где проживают до 70 армянских семей, и город Бердзор, где проживают до 30 семей. До войны в Бердзоре проживало более полторы тысячи человек. На сегодня в Бердзоре проживают порядка 170 человек.

"Действуют администрация города, медпункт, полиция, несколько магазинов, точки общественного питания. Есть электричество, связь, водоснабжение. До 20 детей посещают школу в общине Ахавно - транспорт, предоставленный администрацией, ежедневно отвозит и привозит детей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр города Бердзор Нарек Алексанян.

Проживающие в Бердзоре жители заявили корреспонденту "Кавказского узла", что Лачинский коридор должен сохранить свой статус, как сухопутная связь с Арменией, вместе с новой дорогой. Также она заявили, что не представляют возможным совместное проживание азербайджанцев и армян.

Сусанна Маргарян с мужем и восемью детьми вернулась в Бердзор в начале 2021 года. Она заметила, что снимать жилье в Армении для их семьи было дорого, потому они решили вернуться.

"Нам, как многодетной семье, еще до войны правительство Нагорного Карабаха выделило новый дом. Кроме того, у нас здесь свое хозяйство. Потому мы решили вернуться. Никуда не хотим уезжать из Бердзора. Политики должны учесть желание простых людей", - заметила женщина.

Она рассказала, что дети посещают школу в селе Ахавно, ее семья пользуется всеми программами по социальной помощи.

"Думаю, что если в Бердзоре школа и детский сад начнут действовать, то вернутся многие семьи с детьми. И учителя вернутся. В городе расположена одна из российских миротворческих баз, потому здесь безопасно. И дорога Степанакерт - Бердзор - Горис должна быть открыта для нас, проживающих в Бердзоре и в Ахавно. Ведь для всех будет удобно, если будут действовать две автодороги. Людям так будет удобно, и намного спокойнее", - считает Мигранян. Она отметила, что не верит в армяно-азербайджанскую дружбу после войны 2020 года.

Бывший архитектор Кашатагского района, ныне проживающий в городе Бердзор, Цолак Осипян заявил, что Лачинский коридор "не просто дорога, связывающая с Арменией, а "дорога жизни", за которую воевали армянские освободители в первую карабахскую войну".

"Эта дорога стала спасением для Нагорного Карабаха - блокада была прервана. Но, к сожалению, наши армянские политики не в состояние понять такие ценности, и не в состоянии отстаивать интересы народа", - сказал Осипян.

Мужчина заметил, что "если подписанты трехстороннего договора от 9 ноября действительно думают о людях, то должны принять решение, чтобы обе дороги работали как пути, соединяющие Нагорный Карабах с Арменией, а российские миротворческие силы полноценно выполняли свою миротворческую миссию в регионе".

Он считает, что армянские власти не должны игнорировать Бердзор, а должны стремиться возобновить работу школы, других образовательных и культурных центров, и тогда люди вернутся в свои дома.

"Почти 30 лет я живу в Бердзоре, работал и возрождал этот район после первой карабахской войны. Мне больно видеть, как наши политики легко соглашаются со всеми условиями азербайджанской стороны, и не заботятся о своем народе. Мы сейчас живем в Бердзоре, не хотим уезжать отсюда и превращаться в беженцев", - заметил Осипян.

Осипян рассказал, что вернулся в Бердзор с семьей после войны, безработный, занимается животноводством, продукцию реализует в Армении.

Житель Бердзора Давид Хачатрян выразил мнение, что если закроют Лачинский коридор, миротворцы перебазируются на новую дорогу, а в Бердзор и Ахавно начнут поселяться азербайджанцы, то это будет "начало выселения армянский семей из региона".

Он считает, что на данном этапе совместное проживание двух народов невозможно, но если есть такая цель у политиков, то это "надо делать постепенно, без принуждения, не вынуждая и заставляя".

Владелица точки общественного питания Нарине Асатрян заявила, что "никуда не уедет из Бердзора, и надеюсь, мою безопасность российские миротворцы продолжат охранять".

"Мы только начали оправляться после войны. Начали верить в мирную жизнь. А теперь начались разговоры о том, что Лачинский коридор закроют. И никто ничего не говорит, что нас ожидает. Мы лишь предполагаем, обсуждаем какие-то слухи. Но мы не хотим опять покидать свои дома. А новая дорога людям не нужна", - сказала женщина, мать семерых детей.

Она добавила, что "новая дорога не нужна армянской стороне, Лачинский коридор прекрасно выполнял свои функции, к тому же она обустроена и налажена".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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