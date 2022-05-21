21 мая 2022, 15:49

Свыше 15,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовская область за минувшие сутки приняла более 15,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 14 тысяч за сутки.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления специальной операции российских военных на Украине. Беженцы, прибывшие в Волгоградскую область, делились с "Кавказским узлом" своими историями и переживаниями. Некоторые из них выразили надежду, что обстрелы закончатся, и они вернутся домой. Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед выездом. Наталья из Первомайска отметила, что это уже вторая эвакуация ее семьи (с 2014 года), но все равно она сильно нервничает, поскольку "снимаешься с нажитого и бежишь неизвестно куда". Пенсионерка Мария из ЛНР, прибывшая с семьей из десяти человек, пояснила, что ее семья эвакуировалась, потому что "президент сказал".

Беженцы, приехавшие в Ростовскую область, заявили, что столкнулись с трудностями при получении материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. При этом они отметили, что приехали лишь для оформления документов и собираются вернуться домой. Журналисты могут пообщаться с беженцами только при наличии специального разрешения от местных властей.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 мая 2022, 14:49

  • Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв Кавказской войны

    Более 500 человек приняли сегодня в Черкесске участие в траурном шествии и митинге, посвященным памяти жертв Кавказской войны. В ходе акции представители духовенства совершили молитвы в память о погибших в годы войны, а активисты и депутаты призвали не повторять эту трагедию и отметили единение республики в День памяти адыгов.

21 мая 2022, 14:00

21 мая 2022, 13:24

  • Прокурор потребовал ужесточить приговор Валерию Карданову

    Коллегия по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии приступила к рассмотрению апелляционной жалобы руководителя ОАО "Роснефть-КБТК" Валерия Карданова. Приговор ему также обжаловало обвинение, которое сочло его чрезмерно мягким и потребовало пересмотра дела в ином составе судей. Выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела и построены на предположениях, заявил прокурор.

21 мая 2022, 13:01

21 мая 2022, 11:46

  • Жители Алагира пожаловались на многолетнюю проблему с водой

    Не менее 40 лет в Алагире существует проблема с водоснабжением, и особо остро этот вопрос стоит в летнее время, пожаловались местные жители. В администрации Алагирского района заявили, что причиной перебоев с водоснабжением является изношенный водопровод, реконструировать который планируется в ближайшие три года.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи