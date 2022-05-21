Свыше 15,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

21 мая 2022, 15:49

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Ростовская область за минувшие сутки приняла более 15,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 14 тысяч за сутки.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления специальной операции российских военных на Украине. Беженцы, прибывшие в Волгоградскую область, делились с "Кавказским узлом" своими историями и переживаниями. Некоторые из них выразили надежду, что обстрелы закончатся, и они вернутся домой. Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед выездом. Наталья из Первомайска отметила, что это уже вторая эвакуация ее семьи (с 2014 года), но все равно она сильно нервничает, поскольку "снимаешься с нажитого и бежишь неизвестно куда". Пенсионерка Мария из ЛНР, прибывшая с семьей из десяти человек, пояснила, что ее семья эвакуировалась, потому что "президент сказал".

Беженцы, приехавшие в Ростовскую область, заявили, что столкнулись с трудностями при получении материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. При этом они отметили, что приехали лишь для оформления документов и собираются вернуться домой. Журналисты могут пообщаться с беженцами только при наличии специального разрешения от местных властей.

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