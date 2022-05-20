Два человека задержаны по делу о нападении Басаева на Дагестан

20 мая 2022, 12:03

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Жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края подозреваются в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. Задержанные - Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров, сообщили в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", задержания предполагаемых участников нападения группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году продолжаются и спустя более чем 20 лет. 16 мая 2021 года Следственный комитет сообщил, что за участие в рейде Басаева осуждены более 80 человек, уголовное преследование семи человек, включая самого Басаева, прекращено в связи с их смертью, еще 28 человек были объявлены в розыск. 27 декабря 2021 года Следственный комитет сообщил, что по подозрению в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году были задержаны уроженцы Ставрополья Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев. В феврале по делу о рейде на Дагестан был задержан житель Ставрополья Эльдар Машаев.

7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

ФСБ сообщило сегодня о задержании еще двух человек, подозреваемых в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан. Это жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, пишет со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфакс".

"В ходе работы по уголовному делу, возбужденному по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России, сформирована неопровержимая доказательная база их участия в совершенном преступлении", - заявили в спецслужбе.

В Следственном комитете уточнили, что задержаны Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров, "в настоящее время с ними проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия".

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