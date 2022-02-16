16 февраля 2022, 22:07

Уроженец Ставрополья задержан по делу о рейде Басаева на Дагестан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Нефтекумского района Ставрополья Эльдар Машаев участвовал в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, заподозрили следователи. Машаев задержан.

Как писал "Кавказский узел", задержания предполагаемых участников нападения группировки Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году продолжаются и спустя более чем 20 лет. 16 мая 2021 года Следственный комитет сообщил, что за участие в рейде Басаева осуждены более 80 человек, уголовное преследование семи человек, включая самого Басаева, прекращено в связи с их смертью, еще 28 человек объявлены в розыск. 27 декабря 2021 года Следственный комитет сообщил, что по подозрению в участии в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году были задержаны уроженцы Ставрополья Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев.

7 августа 1999 года из Чечни в Дагестан вошли более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба (также упоминается как Эмир Хаттаб). Более месяца в республике продолжались бои, лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев объявил, что территория Дагестана полностью освобождена от участников нападения, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

По версии следствия, в середине июля 1999 года уроженец Нефтекумского района Эльдар Машаев вступил в состав вооружённого формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Машаев был в числе боевиков, которые с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года приняли участие в вооруженном мятеже и совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих в Ботлихском районе, полагают следователи. Полиция и ФСБ задержали Машаева, сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте. 

Ранее адвокат Нарине Айрапетян отметила, что дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно - три засекреченных свидетеля и два открытых", - пояснила адвокат "Кавказскому узлу" . Она подчеркнула, что эти дела фабрикуются и в отношении невиновных, когда "под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них". 

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года, собрана в материале "Кавказского узла" "Дагестан: хроника террора (1996-2021 годы)".

Примечание:

"Четверо жителей Ставрополья осуждены за рейд Басаева на Дагестан", "Участник рейда Басаева на Дагестан приговорен к длительному сроку", "Следком назвал четырех жителей Ставрополья участниками рейда боевиков на Дагестан".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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