Суд разрешил Мякиеву привлечь специалиста для оценки ущерба СИЗО

28 апреля 2022, 03:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита получила разрешение у суда в Нальчике привлечь своего специалиста для оценки ущерба СИЗО, в нанесении которого обвиняется ингушский активист Багаудин Мякиев. Расчеты сотрудницы ФСИН, а также выводы привлеченного судом специалиста не внушают доверия, заявил подсудимый.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2021 года сотрудник изолятора, допрошенный в качестве свидетеля обвинения, не смог вспомнить, что именно было сломано в камере. 27 января в суде свидетель обвинения сообщила, что составила акт оценки на основании представленных ей данных, повреждений имущества СИЗО не видела. Она не смогла предоставить и систему оценки ущерб.

2 марта 2021 года стало известно о расследовании в отношении Мякиева уголовного дела об уничтожении или повреждении имущества нальчикского следственного изолятора (СИЗО), в котором он находился во время следствия по "ингушскому делу", ущерб оценен в 5731 рубль. Возобновление уголовного дела в отношении Мякиева связано с акциями активиста в поддержку политзаключенных, считает его адвокат. Сам Мякиев отрицает вину.

В мировом суде Нальчика 27 апреля состоялось заседание по делу ингушского активиста Багаудина Мякиева. На заседании были допрошены начальница отдела капитального строительства и ремонта УФСИН по КБР, представившая, по ее словам, новый, окончательный, сметный расчет по ущербу, в причинении которого обвиняется Мякиев, а также еще один специалист, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Аушев.

"Расчет ущерба в этом деле - самое главное. Если будет меньше 5000 рублей (ущерба), то не будет состава преступления. Значительный ущерб (статья 167 УК РФ) не может составлять менее 5000. Поэтому так важно выяснить все эти моменты детально", - сказал он.

ФСИН озвучила на заседании новую сумму ущерба - 5383 рубля, отметил Аушев.

Багаудин Мякиев рассказал, что сумма ущерба менялась уже дважды. "Сначала сказали, что 5700 рублей (ущерба). Потом в суде выяснилось, что в этот расчет было включено разбитое стекло, к которому я не имею никакого отношения, и мы это установили в ходе судебного разбирательства. И сумма стала 5100. А теперь они сделали еще один перерасчет - и сумма увеличилась до 5300. Этот расчет, уже третий, они предоставили в суде. Была допрошена, уже в третий раз, сотрудница отдела капитального строительства УФСИН, и она же сама говорила, что не является в этом специалистом" - возмутился активист.

Начальница отделения капитального строительства и ремонта, выступавшая сегодня в суде, сказала, что не является сметчиком и что расчет она уточняла после "консультации со специалистами сметного дела", следует из аудиозаписи заседания, которая имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сотрудница заявила, что специалисты, с которыми она консультировалась, указали ей на то, что она неправильно применила коэффициенты и сделала смету по упрощенной системе налогообложения, а нужно было считать по другому коэффициенту и исходя из полного НДС, 20%. Она также сказала, что изменила некоторые позиции в смете, касающиеся вида работ и материалов.

"Мной была применена расценка "устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов", а они (консультанты) сказали, что имеется другая, более подходящая - "устройство в одноэтажных промышленных зданиях стен из асбестоцементных листов". Я данную позицию поменяла, коэффициенты применила, которые были указаны, и, соответственно, сумма изменилась", - пояснила сотрудница УФСИН.

Она также рассказала, что заменила в расчете материал работ - со "стали полосовой" на "сталь угловую". "Это моя ошибка была", - призналась сотрудница.

По ее словам, сметный расчет она делала на основании черновиков, присланных ей из СИЗО. Сама она на место не выезжала, размеры объекта, требующего ремонта, лично не замеряла. Сотрудница сказала, что черновики передавались в неофициальном формате, поэтому она их не сохранила.

По мнению Мякиева, доверять расчету ущерба, проведенному человеком, не являющимся специалистом, и на основании данных, которые никак не были подтверждены документально, совершенно невозможно.

"У нас была масса вопросов к этому расчету, к правильности его составления. Я на прошлом заседании попросил, чтобы в суд был привлечен специалист, чтобы он ответил на эти вопросы. Мне предложили сформулировать свое заявление на бумаге, найти специалиста. Я нашел специалиста, подготовил ходатайство о его вступлении в процесс. А сегодня на заседании выяснилось, что уже специалист какой-то приглашен. Сторона обвинения утверждает, что его пригласил суд. Но на прошлом заседании было решено отложить вопрос о специалисте как преждевременный - до того, как я сформулирую наш запрос в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом", - рассказал Аушев.

Специалист, которого пригласили оценить правильность сметного расчета сотрудницы УФСИН, давно работает в строительной отрасли, составляет сметы, сказал Мякиев. "Ей дали расчет, она его посмотрела и сразу сказала: "Здесь всё правильно". Я не понимаю, как это она это на глаз определила и так быстро", - возмутился он.

Специалиста не смутило то, что в расчет была включена сметная прибыль, которая прописывается только тогда, когда работы выполняет подрядная организация, отметил он. "Сметная прибыль - этот тот пункт в смете, который предполагает заработок тех, кто эту смету составляет [...] Все виды работ и материалы - это всё в смете учитывается, а в конце добавляется еще сметная прибыль, ведь для тех организаций, которые занимаются строительством, важно извлечь прибыль. И эта прибыль закладывается в смету. А тут она зачем? Она (специалист) сказала, что сметная прибыль даже в таком случае, когда работы выполняются сами учреждением, а не для стороннего заказчика, включается. Но ничем не смогла это подтвердить", - отметил Мякиев.

Он рассказал, что специалисту дали время подготовиться, и на следующем заседании, которое запланировано на 30 мая, она опять будет отвечать на вопросы. "Но мы и своего специалиста привлечем, заявили соответствующее ходатайство, и суд его удовлетворил", - сказал активист.

Мякиев напомнил, что вину свою не признает. "Все их доводы ничем не подтверждаются, кроме их слов. Они говорят, что материалы были разрушены, а я говорю, что разобраны. И мы смотрели видео в суде, там все материалы были целые. Они говорят, что там были трещины, но на видео этого не видно [...] Они должны были эти материалы осмотреть и приобщить к делу в качестве вещественного доказательства, описать их полностью. Они этого не сделали. А я говорю, что эту перегородку (якобы сломанную и на починку которой пришлось потратить 5383 рубля) можно было собрать. Мы эту запись неоднократно смотрели, там видно, что перегородка целая, просто разобранная, и всё было аккуратно сложено", - сказал он.

Напомним, Багаудин Мякиев был задержан в апреле 2019 года, вскоре после митинга в Магасе. 20 февраля 2020 года он был осужден на один год и девять месяцев колонии-поселения. Активист признал, что на митинге отбросил стулья в сторону силовиков, но заявил, что не целился в росгвардейцев. 27 августа 2020 года был освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания.

18 января Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор активисту по статье о применении насилия в отношении представителя власти и направил дело на новое рассмотрение. Адвокат Магомед Аушев счел, что это решение может помешать Европейскому суду по правам человека приступить к рассмотрению жалобы активиста. Почти на каждом заседании суда прокурор предлагает зачитать письменные показания потерпевших и свидетелей, не вызывая их в суд, а защита возражает. По мнению адвоката, прокурор намеренно затягивает процесс, не обеспечивая явку потерпевших и свидетелей в суд. Свидетели и потерпевшие не явились в суд в Железноводске и 22 апреля. Зачитанные показания потерпевших были практически идентичными, указал Мякиев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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