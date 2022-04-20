Шесть человек задержаны по делу о нападении на псковских десантников

20 апреля 2022, 18:38

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Следственный комитет отчитался о задержании шестерых обвиняемых по делу о нападении в 2000 году боевиков Шамиля Басаева на псковских десантников.

Все задержанные - жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Им предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием возбуждены перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило ведомство.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

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